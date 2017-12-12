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Челси потерял Морату с травмой спины

Лучший бомбардир «аристократов» в этом сезоне пропустит ближайший поединок

  • 12.12.2017 07:36
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Нападающий «Челси» Альваро Мората пропустит выезд к «Хаддерсфилду» во вторник вечером из-за травмы спины.
Напомним, именно Мората является лучшим бомбардиром «синих» в этом сезоне, отличившись девять раз в Премьер-Лиге после своего перехода из «Реала» прошлым летом.

Альваро неубедительно провел матч с «Вест Хэмом» в субботу, в предшествующую этому дерби неделю приболев и получив ушиб на тренировке.

С тех пор проблемы 25-летнего испанца только усугубились, и теперь Антонио Конте вынужден дать передышку своему подопечному. Также главному тренеру «Челси» предстоит решить, кто сыграет на острие атак в отсутствие Мораты — плеймейкер Эден Азар или резервист Мичи Батшуайи.

«Мората отсутствует, потому что он немного устал, и вдобавок у него проблемы со спиной», — цитирует Конте The Guardian.

Источник — Fapl.ru

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