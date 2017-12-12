Челси потерял Морату с травмой спины

Нападающий «Челси» Альваро Мората пропустит выезд к «Хаддерсфилду» во вторник вечером из-за травмы спины.

Напомним, именно Мората является лучшим бомбардиром «синих» в этом сезоне, отличившись девять раз в Премьер-Лиге после своего перехода из «Реала» прошлым летом.



Альваро неубедительно провел матч с «Вест Хэмом» в субботу, в предшествующую этому дерби неделю приболев и получив ушиб на тренировке.



С тех пор проблемы 25-летнего испанца только усугубились, и теперь Антонио Конте вынужден дать передышку своему подопечному. Также главному тренеру «Челси» предстоит решить, кто сыграет на острие атак в отсутствие Мораты — плеймейкер Эден Азар или резервист Мичи Батшуайи.



«Мората отсутствует, потому что он немного устал, и вдобавок у него проблемы со спиной», — цитирует Конте The Guardian.