Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Роман ЗОЗУЛЯ: «Денисов, вытри сопли, все возвращается»

Экс-нападающий «Днепра» ответил одиозному телеведущему

  • 12.12.2017 07:24
  • 2160 просмотров
  • 12 комментария
Метки
Роман ЗОЗУЛЯ: «Денисов, вытри сопли, все возвращается»
Форвард «Альбасете» Роман Зозуля ответил телеведущему Александру Денисову в комментариях к новости с критикой судейства.
 
«А когда «Днепр» гнали судьи, где ты был, Денисов? Когда на «Донбасс Арене» ставили по 2 пенальти и не видели вне игры по 2 метра, или когда Срна за шею хватал Мандзюка и удаляли не Срну, а Мандзюка.
 
Ты вспомни те времена когда «Днепр» был на первом месте с отрывом в 7 очков и как нас судили, когда мы аут бросали, забивали гол, а судья поднимал вне игры. Ты тогда сидел в своем кресле в программе и говорил, что все по делу.
 
Так вот сейчас первый раз за последних 10 лет твою команду по делу отсудили. Как тогда говорили, мол, игроки «Днепра» плачут в интервью. Так что вытри сопли, все всегда возвращается. «Зарю» с победой», – написал Зозуля в Facebook.

Источник — Трибуна

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    mist76
      mist76, 12.12.2017 07:46
    +9
    Красава
    Ссылка
    Сергей Кубрицкий
      Сергей Кубрицкий, 12.12.2017 07:50
    +6
    Отлично сказано
    Ссылка
    Юрий Алпатов
      Юрий Алпатов, 12.12.2017 07:51
    +2
    Рома красавчег. Жалко что днепра нет. Всесте с зарей динамо вы бы давили эту гниду. А так без вас тяжко. Но ничего уже эта зализанная нервничает. Потому что ничего в мире не происходит безнаказано. Время раставит все на свои места.
    Ссылка
    space1961
    online
    space1961, 12.12.2017 07:56
    +3
    Ромчик ты best of the best.
    пeнисову заткнуться
    Ссылка
    uniale
      uniale, 12.12.2017 07:59
    -8
    Ещё один петух проснулся!
    Ссылка
    space1961
    online
    space1961, 12.12.2017 08:02
    -3
    uniale, 12.12.2017 07:59
    Ещё один петух проснулся!
    так прокукарекай если ты проснулся,не стесняйся,ведь сам себя "петухом" назвал ,так ,что без обид!)))
    Ссылка
    valenok12
      valenok12, 12.12.2017 08:05
    -2
    Начал забивать и ухом воспрял. Вернее, опять звездочку поймал.
    Забыл как сами из метровых оффсайдов забивали, забыл как бил судей и все прощали ему.
    Узозули самого рыло в пушку - вот и заткнулся бы. Думает про его грехи уже забыли?
    Ссылка
    Vyacheslav Krusser
    online
      Vyacheslav Krusser, 12.12.2017 08:05
    +1
    Ромчик красава! Очень жду решения КДК
    Ссылка
    Vyacheslav Krusser
    online
      Vyacheslav Krusser, 12.12.2017 08:13
    0
    valenok12, 12.12.2017 08:05
    Начал забивать и ухом воспрял. Вернее, опять звездочку поймал.
    Забыл как сами из метровых оффсайдов забивали, забыл как бил судей и все прощали ему.
    Узозули самого рыло в пушку - вот и заткнулся бы. Думает про его грехи уже забыли?
    так он за своё наказание получил! Теперь ждём наказание для кротов! Так вести себя на поле не позволительно никому будь то Шахтёр или Зирка.
    Ссылка
    zport
    online
      zport, 12.12.2017 08:16
    +1
    Денисов родом из Енакиево. Что тут ещё говорить, обычный донецкий поц и ахметовская шестерка
    Ссылка
    zport
    online
      zport, 12.12.2017 08:17
    0
    uniale, 12.12.2017 07:59
    Ещё один петух проснулся!
    Доброе утро петушара!!!
    Ссылка
    lisarti
    online
    lisarti, 12.12.2017 08:24
    -2
    не люблю Зозулю, но сказал ни отнять ни прибавить!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.