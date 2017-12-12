Роман ЗОЗУЛЯ: «Денисов, вытри сопли, все возвращается»

«А когда «Днепр» гнали судьи, где ты был, Денисов? Когда на «Донбасс Арене» ставили по 2 пенальти и не видели вне игры по 2 метра, или когда Срна за шею хватал Мандзюка и удаляли не Срну, а Мандзюка.

Ты вспомни те времена когда «Днепр» был на первом месте с отрывом в 7 очков и как нас судили, когда мы аут бросали, забивали гол, а судья поднимал вне игры. Ты тогда сидел в своем кресле в программе и говорил, что все по делу.

Так вот сейчас первый раз за последних 10 лет твою команду по делу отсудили. Как тогда говорили, мол, игроки «Днепра» плачут в интервью. Так что вытри сопли, все всегда возвращается. «Зарю» с победой», – написал Зозуля в Facebook.