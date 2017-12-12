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Сергей ПАЛКИН: «У Бойко проблема с головой и психологией»

Генеральный директор «Шахтера» не отказался бы от рукоприкладства в сторону арбитра

  • 12.12.2017 07:12
  • 1250 просмотров
  • 13 комментария
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ФК Шахтер. Сергей Палкин
© ФК Шахтер. Сергей Палкин
Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал скандальное судейство Сергея Бойко в матче против «Зари»: арбитр удалил сразу троих игроков «горняков».

- Это было унижение нашего клуба. Унижение клуба, который является чемпионом Украины. Унижение клуба, который сегодня в копилку нашей страны дает больше всего баллов. Унижение клуба, который по шкале УЕФА входит в 12 сильнейших команд Европы.

Просто я хотел бы спросить у этого псевдосудьи, пусть он мне скажет: в командах, которые входят в 12 лучших в Европе, за последние 10 лет кто-то троих футболистов удалял или нет?

Более того, я даже удивлен сдержанностью Фонсеки. Если бы я был на его месте, то от парочки апперкотов я бы не отказался и не сдержался бы. Перед тем, как такие псевдосудьи будут выходить на поле и судить, их надо проверять у психолога на адекватное восприятие реальности. Мне кажется, там проблема с головой и с психологией вообще.

С другой стороны, когда такие игры проходят, просто опускаются руки дальше заниматься футболом вообще. С этим надо что-то делать. Надеюсь, в ближайшее время Комитет Арбитров и Федерация разберется в этой ситуации, поставит все точки над «і».
 
Напомним, начиная с 79 минуты матча три футболиста «Шахтера» получили красные карточки, а «Заря» отыгралась со счета 0:1 и одержала победу в поединке. После завершения встречи футболисты и тренерский штаб «горняков» набросились на главного арбитра матча Сергея Бойко, которого от возможной расправы спасли представители правоохранительных органов.

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    kykan
      kykan, 12.12.2017 07:48
    +3
    Палкин знает у скольких любителей футбола есть желание приложить руки к нему?
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    tubik73
    online
      tubik73, 12.12.2017 07:51
    +2
    А яя яй....я думаю что и Динамо много очей принесло в копилку и Динамо именно единственный клуб который играл в полуфенале Лиги чемпионов,и т.д....но вы как бы не замечали что Динамо при Луческу так всегда судили...обидно?да?вот теперь вы побывайте на ихнем месте...может у вас и проснется человечность..
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    uniale
    online
      uniale, 12.12.2017 07:52
    -3
    Похоже на то , что Сурок объявил войну Ахмету!
    Бородатые активисты это , ясное дело, тоже его рук дело.
    Здесь можно не угадать и День Сурка закончится очень быстро!
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    kykan
      kykan, 12.12.2017 07:54
    -1
    А если серьезно, то в этом крике босяцкой души вся кротовская философия: мы особенные, к нам должно быть особое отношение, а кто не согласен, того по морде и к психиатру.
    И это высший менеджмент? Срамота!
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    kykan
      kykan, 12.12.2017 07:57
    -1
    uniale, 12.12.2017 07:52
    Похоже на то , что Сурок объявил войну Ахмету!
    Бородатые активисты это , ясное дело, тоже его рук дело.
    Здесь можно не угадать и День Сурка закончится очень быстро!

    Сам хоть не обосрался со страха от осознания смелости Суркисов?
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    Сергей Дзень
    online
      Сергей Дзень, 12.12.2017 07:57
    +1
    Да мы поднимаем футбол,да мы кладем очки в копилку,ну лпдно,вы красавцы,все делаете для укр футбола,но не забывайте что при этом надо людьми оставаться и правила соблюдать,если бы твои агрономы не косили всех в подряд,артисты не исполняли сальто от сквозьняка,а ораторы не пи...ли на право и на лево то доиграли бы и вы все до канца,или если вы топ 12 то вам все можно?
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    pylyporlyk
    online
      pylyporlyk, 12.12.2017 08:00
    +1
    Ублюдок знову виліз...
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    yasher
    online
      yasher, 12.12.2017 08:09
    +1
    Бойко - не Вакс. Судил по правилам. И психика у него крепкая: стоял против толпы беснующихся подонков, как скала.
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    Zport
    online
      Zport, 12.12.2017 08:09
    -2
    Тоже мне, особенные нашлись. Первый раз судья не побоялся судить честно с этими донецкими мразями, а они сразу ныть начинают. Валите в свой Донецк, сепары проклятые
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    anarhisstt
    online
      anarhisstt, 12.12.2017 08:21
    0
    Да все он правильно говорит. В любом матче можно найти поводов что бы поудалять по пол состава обеих команд. И судья с формальной точки зрения будет прав. Как в той старой шутке: нет человека никогда не нарушившего закон, есть следователь который плохо искал. Сколько матчей и в ЧУ и в ЛЧ когда судья, зная что у игрока есть ж/к делает ,,последнее предупреждение,, потом последнее ,,китайское предупреждение,,... вторую желтую дают либо за откровенную грубость либо за откровенный фол для срыва контратаки... Ну не тянул этот матч своей грубостью на то что бы одна команда доигрывала в восьмером...
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    lisarti
    online
    lisarti, 12.12.2017 08:21
    +1
    ой дурааак! играют в лиге достойно, есть чем гордиться, но поведение на внутренней арене хромает мягко говоря, стыдно
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    Nashwill
    online
      Nashwill, 12.12.2017 08:26
    0
    у кротячої скотобази практично поголовно проблеми з головою... не хочеться займатись футболом їм,бачте. то й канайте з України або розформовуйте цей помаранчево-чорний гадючник,якщо чесно грати не можете. закабаніли зовсім,бидляки..
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    frankov1
    online
      frankov1, 12.12.2017 08:28
    0
    tubik73, 12.12.2017 07:51
    А яя яй....я думаю что и Динамо много очей принесло в копилку и Динамо именно единственный клуб который играл в полуфенале Лиги чемпионов,и т.д....но вы как бы не замечали что Динамо при Луческу так всегда судили...обидно?да?вот теперь вы побывайте на ихнем месте...может у вас и проснется человечность..
    А я думаю что голубая муSSарня,единственная команда в Украине которую УЕФА отстраняла от международных соревнований на 3 года из за подкупа судей.Так что ничего нового,как потомки нквд покупали судей так и покупают.
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