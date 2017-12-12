Сергей ПАЛКИН: «У Бойко проблема с головой и психологией»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал скандальное судейство Сергея Бойко в матче против «Зари»: арбитр удалил сразу троих игроков «горняков».



- Это было унижение нашего клуба. Унижение клуба, который является чемпионом Украины. Унижение клуба, который сегодня в копилку нашей страны дает больше всего баллов. Унижение клуба, который по шкале УЕФА входит в 12 сильнейших команд Европы.



Просто я хотел бы спросить у этого псевдосудьи, пусть он мне скажет: в командах, которые входят в 12 лучших в Европе, за последние 10 лет кто-то троих футболистов удалял или нет?



Более того, я даже удивлен сдержанностью Фонсеки. Если бы я был на его месте, то от парочки апперкотов я бы не отказался и не сдержался бы. Перед тем, как такие псевдосудьи будут выходить на поле и судить, их надо проверять у психолога на адекватное восприятие реальности. Мне кажется, там проблема с головой и с психологией вообще.



С другой стороны, когда такие игры проходят, просто опускаются руки дальше заниматься футболом вообще. С этим надо что-то делать. Надеюсь, в ближайшее время Комитет Арбитров и Федерация разберется в этой ситуации, поставит все точки над «і».

