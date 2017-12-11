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Жирона минимально обыграла Эспаньол

«Эспаньол» дома уступил «Жироне»

  • 11.12.2017 23:53
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Getty Images
© Getty Images

«Эспаньол» – «Жирона» - 0:1
Гол:  0:1 – 45 Тимор.

«Эспаньол» – Лопес, Лопес Сильва, Эрмосо, Кариколь, Хурадо, Санчес, Дардер, Хави Фуэго (Гранеро, 62), Пьятти (Перес, 54), Баптистао, Морено.
«Жирона» – Буну, Хуанпе, Мохика, Маффео, Рамальо, Гранель, Тимор, Порту, Понс, Гарсия, Стуани (Олунга, 83).

Предупреждения: Тимор (58), Стуани (59), Гранеро (65), Понс (79).

Источник — Sport.ua

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