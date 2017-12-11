Жирона минимально обыграла Эспаньол

«Эспаньол» – «Жирона» - 0:1
Гол: 0:1 – 45 Тимор.
«Эспаньол» – Лопес, Лопес Сильва, Эрмосо, Кариколь, Хурадо, Санчес, Дардер, Хави Фуэго (Гранеро, 62), Пьятти (Перес, 54), Баптистао, Морено.
«Жирона» – Буну, Хуанпе, Мохика, Маффео, Рамальо, Гранель, Тимор, Порту, Понс, Гарсия, Стуани (Олунга, 83).
Предупреждения: Тимор (58), Стуани (59), Гранеро (65), Понс (79).
Источник — Sport.ua
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