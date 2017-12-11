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Торино на выезде обыграл Лацио

Гости забрали уверенную победу

  • 11.12.2017 23:57
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Getty Images
© Getty Images

«Лацио» – «Торино» - 1:3
Голы:  0:1 – 54 Беренгер,  0:2 – 64 Ринкон,  1:2 – 69 Луис Альберто,  1:3 – 73 Эдера.

«Лацио» – Стракоша, Раду, Баштуш (Баста, 55), де Врей, Марушич (Фелипе Андерсон, 55), Пароло, Милинкович-Савич, Лулич, Лейва (Кайседо, 58), Луис Альберто, Иммобиле.
«Торино» – Сиригу, Молинаро, Бурдиссо, де Сильвестри, Нкулу, Вальдифьори, Ринкон, Беренгер, Базелли (Оби, 75), Яго Фальке (Эдера, 70), Белотти.

Предупреждения: Нкулу (41), Милинкович-Савич (68).
Удаление: Иммобиле (45).

Источник — Sport.ua

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