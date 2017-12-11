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Приватбанку потребуется рефинансирование для возврата средств Суркисам

В банке допустили обращение к НБУ

  • 11.12.2017 23:13
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capital.ua. Григорий Суркис и Игорь Суркисы
© capital.ua. Григорий Суркис и Игорь Суркисы

ПриватБанк (Киев) допускает необходимость привлечения рефинансирования Национального банка Украины (НБУ) для возмещения средств по искам Суркисов.

«ПриватБанк получил информацию о статусе исполнительного производства. При необходимости выполнения действий по исполнительному производству, банк может обратиться к Национальному банку для рефинансирования с целью обеспечения высокого уровня ликвидности», - сообщили в пресс-службе ПриватБанка.

Киевский апелляционный административный суд 6 ноября обязал ПриватБанк вернуть семье Суркисов 1,05 млрд грн, $266,2 тыс. и EUR7,8 тыс.

Источник — Интерфакс

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