Приватбанку потребуется рефинансирование для возврата средств Суркисам

ПриватБанк (Киев) допускает необходимость привлечения рефинансирования Национального банка Украины (НБУ) для возмещения средств по искам Суркисов.
«ПриватБанк получил информацию о статусе исполнительного производства. При необходимости выполнения действий по исполнительному производству, банк может обратиться к Национальному банку для рефинансирования с целью обеспечения высокого уровня ликвидности», - сообщили в пресс-службе ПриватБанка.
Киевский апелляционный административный суд 6 ноября обязал ПриватБанк вернуть семье Суркисов 1,05 млрд грн, $266,2 тыс. и EUR7,8 тыс.
Источник — Интерфакс
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.