АЕК обыграл Керкиру и возглавил турнирную таблицу

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Чума на оба ваши дома 23:10 — Вот если бы Фонсека на коне в костюме Зорро и со шпагой выскочил на поле ...

Комітет арбитрів ФФУ: Другий гірчичник Фреду було винесено неправильно 23:08 — yuryan Кому ти розказуєш! Жаль слів! За підкат ззаді навіть якщо гравець грає в м’яч дають жовту! Це наз...