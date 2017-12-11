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АЕК обыграл Керкиру и возглавил турнирную таблицу

Дмитрий Чигринской провел на поле весь матч

  • 11.12.2017 23:05
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Новоиспеченный соперник «Динамо» в Лиге Европы АЕК одержал победу в 14-м туре чемпионата Греции.

Афинский клуб обыграл «Керкиру» со счетом 3:1, а украинец Дмитрий Чигринский отыграл весь поединок.

Эта победа вывела АЕК на первое место в турнирной таблице.

АЕК — «Керкира» — 3:1
Голы: Яннакопулус, 12 — в свои ворота (1:0). Коне, 38 (2:0). Араухо, 56 (3:0). Нуньеш, 88 — с пенальти (3:1).

Источник — Sport.ua

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