Карабюкспор проиграл с Селезневым и Близниченко

Команда украинского трио Селезнева, Рыбки и Близниченко «Карабюкспор» проиграла очередной матч в чемпионате Турции.
Сегодня аутсайдер турецкой Суперлиги уступил конкуренту за выживание «Коньяспору» 0:2.
Близниченко отыграл первый тайм и был заменен в перерыве, а Селезнев вышел на замену на 69-й минует встречи. Рыбка не играл.
«Коньяспор» - «Карабюкспор» 2:0
Голы: Скубич, 18, Милошевич, 90
Источник — Sport.ua
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