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Карабюкспор проиграл с Селезневым и Близниченко

Команда украинцев осталась на дне турнирной таблицы

  • 11.12.2017 22:46
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Команда украинского трио Селезнева, Рыбки и Близниченко «Карабюкспор» проиграла очередной матч в чемпионате Турции.
 
Сегодня аутсайдер турецкой Суперлиги уступил конкуренту за выживание «Коньяспору» 0:2.
 
Близниченко отыграл первый тайм и был заменен в перерыве, а Селезнев вышел на замену на 69-й минует встречи. Рыбка не играл.
 
«Коньяспор» - «Карабюкспор» 2:0
Голы: Скубич, 18, Милошевич, 90

Источник — Sport.ua

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