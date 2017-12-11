Спортинг и Астана установят рекорд Лиги Европы по дальности перелет

По итогам жеребьёвки 1/16 финала Лиги Европы образовалась пара «Астана» - Спортинг». Данное противостояние войдёт в историю турнира, поскольку командам придётся преодолеть в общей сложности более 14 тыс. километров.

Ранее рекорд принадлежал «Кайрату» и «Бордо», преодолевшим почти 12 тыс. километров, чтобы провести матчи друг с другом.

У «Астаны» уже есть опыт выступления в Лиссабоне: в сезоне-2015/16 она встречалась с «Бенфикой» в Лиге чемпионов.