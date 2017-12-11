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Спортинг и Астана установят рекорд Лиги Европы по дальности перелет

Команды преодолеют 14 тысяч километров

  • 11.12.2017 22:42
  • 295 просмотров
  • 1 комментария
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По итогам жеребьёвки 1/16 финала Лиги Европы образовалась пара «Астана» - Спортинг». Данное противостояние войдёт в историю турнира, поскольку командам придётся преодолеть в общей сложности более 14 тыс. километров.
 
Ранее рекорд принадлежал «Кайрату» и «Бордо», преодолевшим почти 12 тыс. километров, чтобы провести матчи друг с другом. 
 
У «Астаны» уже есть опыт выступления в Лиссабоне: в сезоне-2015/16 она встречалась с «Бенфикой» в Лиге чемпионов.

Источник — Football.by

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Комментарии
    Ruslan0927
    online
      Ruslan0927, 11.12.2017 23:21
    0
    Відстань як зі Львова до Уагадугу (Буркіна-Фасо)
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