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Лукаш Теодорчик головой открыл дверь в раздевалку

Польский нападающий не сдержал эмоций после своего удаления

  • 11.12.2017 22:24
  • 1304 просмотров
  • 4 комментария
Метки
rsca.be. Лукаш Теодорчик
© rsca.be. Лукаш Теодорчик

Нападающий «Андерлехта» Лукаш Теодорчик эмоционально отреагировал на удаление в матче против «Шарлеруа».

После своего удаления поляк отправился в раздевалку, в которую открыл дверь… головой.

Источник — Sport.ua

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