Лукаш Теодорчик головой открыл дверь в раздевалку

Нападающий «Андерлехта» Лукаш Теодорчик эмоционально отреагировал на удаление в матче против «Шарлеруа».
После своего удаления поляк отправился в раздевалку, в которую открыл дверь… головой.
Teodorczyk po czerwonej kartce haha 😂 pic.twitter.com/gILnI9enZT— Maciej Wiśniewski (@MatwaMaciej) 10 декабря 2017 г.
Источник — Sport.ua
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