Мохаммед Салах назван лучшим игроком Африки в 2017 году

Мохаммед Салах был признан лучшим игроком Африки в 2017 году по версии BBC.

Нападающий Ливерпуля выиграл конкуренцию у одноклубника Садио Мане, а также у Пьер-Эмерик Обамеянга, Наби Кейта и Виктор Мозеса.



Сразу после вручения награды Юргеном Клоппом в Мелвуде Салах рассказал BBC: «Я очень счастлив получить эту награду, это особенное чувство для меня».

«Я бы хотел поблагодарить всех: моих партнеров и людей, с которыми я работаю. Я очень счастлив в этом клубе, у меня получился отличный старт. Также главный тренер помог освоиться мне в команде».



«У меня был очень хороший прошлый сезон в Роме, так что мне нужно поблагодарить моих партнеров оттуда и также партнеров по сборной».

На международной арене Салах героическими усилиями помог Египту завоевать первую с 1990 года путевку в финальную часть Чемпионата мира. Он забил дважды в победном матче против Конго в октябре, включая реализованный пенальти на 95-й минуте.