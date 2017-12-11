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Мохаммед Салах назван лучшим игроком Африки в 2017 году

Египтянин выиграл конкуренцию у Обамеянга и Мане

  • 11.12.2017 22:09
  • 182 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Ливерпуль
© ФК Ливерпуль

Мохаммед Салах был признан лучшим игроком Африки в 2017 году по версии BBC.

Нападающий Ливерпуля выиграл конкуренцию у одноклубника Садио Мане, а также у Пьер-Эмерик Обамеянга, Наби Кейта и Виктор Мозеса. 

Сразу после вручения награды Юргеном Клоппом в Мелвуде Салах рассказал BBC: «Я очень счастлив получить эту награду, это особенное чувство для меня». 

«Я бы хотел поблагодарить всех: моих партнеров и людей, с которыми я работаю. Я очень счастлив в этом клубе, у меня получился отличный старт. Также главный тренер помог освоиться мне в команде». 

«У меня был очень хороший прошлый сезон в Роме, так что мне нужно поблагодарить моих партнеров оттуда и также партнеров по сборной».

На международной арене Салах героическими усилиями помог Египту завоевать первую с 1990 года путевку в финальную часть Чемпионата мира. Он забил дважды в победном матче против Конго в октябре, включая реализованный пенальти на 95-й минуте. 

Источник — Фан-сайт ФК Ливерпуль

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Комментарии
    Brian10
    online
      Brian10, 11.12.2017 22:52
    0
    Закономерно. Салах новая звезда Африки.
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    serge1234
    online
      serge1234, 11.12.2017 23:11
    +1
    Предлагаю ему еще дать титул - Насильник Спартака
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