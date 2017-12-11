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МФК Николаев организует турнир для восьми команд ПФЛ

«Горожане» проведут праздничный турнир при участии профессиональных команд

  • 11.12.2017 21:57
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МФК Николаев
© МФК Николаев
МФК «Николаев» основывает традицию проведения в Николаеве ежегодного предновогоднего турнира по футболу среди профессиональных команд. Это футбольное состязание станет завершением футбольного сезона 2017 года, а также даст возможность николаевцам и гостям города отметить День Св. Николая вместе с футбольным клубом.
 
В этом году футбольный турнир стартует 18 декабря и завершится 22 декабря. Участие примут восемь команд: МФК «Николаев, МФК «Николаев-2», ПФК «Сумы», «Реал Фарма» (Одесса), «Жемчужина» (Одесса), «Металлург» (Запорожье), «Кристалл» (Херсон) и «Судостроитель» (Николаев).
 
Матчи будут проходить на искусственном газоне стадиона в Парке Победы. Начало игр – с 10.00.
 
Вход – свободный!

Источник — МФК Николаев

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