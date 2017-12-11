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Против Зенита открыто дело по итогам матча с Реал Сосьедадом

Питерскому клубу грозит штраф и дисциплинарные санкции

  • 11.12.2017 21:15
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал расследование в отношении санкт-петербургского «Зенита» по итогам матча шестого тура группового этапа Лиги Европы против испанского клуба «Реал Сосьедад», сообщается на официальном сайте УЕФА.

«Зенит» обвиняется в нарушении следующих пунктов регламента: вандализм, использование болельщиками пиротехнических изделий, бросание предметов, беспорядки на стадионе. Дело будет рассмотрено 22 февраля 2018 года.

Ранее УЕФА оштрафовал «Зенит» на 27 тысяч евро по итогам матча Лиги Европы с норвежским «Русенборгом», а также наказал частичным закрытием трибун на ближайшем домашнем матче в еврокубках за поведение болельщиков на игре с македонским «Вардаром».

 

Источник — Р-Спорт

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