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Паулу ФОНСЕКА: «Рома не слабый соперник, но играть с ней удобней»

Главный тренер «Шахтера» прокомментировал жеребьевку Лиги чемпионов

  • 11.12.2017 20:46
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  • 1 комментария
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ФК Шахтер Донецк. Паулу Фонсека
© ФК Шахтер Донецк. Паулу Фонсека
Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека – о жеребьевке Лиги чемпионов.
 
– Все команды на данном этапе турнира сильны. И в то же время отмечу, что в 1/8 финала нам удалось избежать таких грандов, как «Барселона» и ПСЖ, – с ними было бы намного сложнее. Ни в коем случае не считаю «Рому» слабым соперником, однако играть с ней, возможно, удобнее. Впереди у нас довольно длительная зимняя пауза, но времени достаточно, чтобы подготовиться к противостоянию наилучшим образом.
 
– Как охарактеризуете римский клуб?
– «Рома» очень сильна и располагает отличными футболистами. Они вышли с первого места из сложной группы с «Челси» и «Атлетико». В чемпионате Италии римляне сейчас четвертые. Понимаем, что оппонент достойный и будет непросто.
 
– На ваш взгляд, «Рома» слабее «Наполи»?
– Неаполитанцы для меня на данный момент лучшие в Италии. Тем не менее не стану преуменьшать силу «Ромы». Это прекрасно организованный коллектив, замечательно справляющийся с поставленными задачами, так что предстоят нелегкие матчи.

Источник — ФК Шахтер

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