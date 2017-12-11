Паулу ФОНСЕКА: «Рома не слабый соперник, но играть с ней удобней»

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека – о жеребьевке Лиги чемпионов.



– Все команды на данном этапе турнира сильны. И в то же время отмечу, что в 1/8 финала нам удалось избежать таких грандов, как «Барселона» и ПСЖ, – с ними было бы намного сложнее. Ни в коем случае не считаю «Рому» слабым соперником, однако играть с ней, возможно, удобнее. Впереди у нас довольно длительная зимняя пауза, но времени достаточно, чтобы подготовиться к противостоянию наилучшим образом.

– Как охарактеризуете римский клуб?

– «Рома» очень сильна и располагает отличными футболистами. Они вышли с первого места из сложной группы с «Челси» и «Атлетико». В чемпионате Италии римляне сейчас четвертые. Понимаем, что оппонент достойный и будет непросто.

– На ваш взгляд, «Рома» слабее «Наполи»?

– Неаполитанцы для меня на данный момент лучшие в Италии. Тем не менее не стану преуменьшать силу «Ромы». Это прекрасно организованный коллектив, замечательно справляющийся с поставленными задачами, так что предстоят нелегкие матчи.