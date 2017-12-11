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Антонио КОНТЕ: «Мы должны позитивно воспринимать жребий»

Тренер «Челси» прокомментировал результаты жеребьевки Лиги чемпионов

  • 11.12.2017 20:23
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Наставник «Челси» Антонио Конте призвал свою команду сосредоточиться на выступлении в Премьер-Лиге и пока не думать о предстоящем противостоянии с «Барселоной» в Лиге Чемпионов.
 
Состоявшаяся в понедельник жеребьевка определила «синим» в соперники по 1/8 финала Лиги Чемпионов «Барселону». Столь суровый жребий стал следствием того, что «Челси» не смог выиграть свою группу.
 
Тем не менее, Конте остался удовлетворен тем, как распорядилась судьба. Однако встречи с «Барселоной» придется ждать до февраля, поэтому до тех пор Антонио хочет все силы бросить на Премьер-Лигу.
 
«Мы должны позитивно воспринимать жребий. Мы должны быть готовы противостоять любой команде, включая «Барселону». Мы сталкивались с ними прежде, но это прошлое и другая история, сейчас все совершенно иначе».
 
«Нашим приоритетом должна быть лига, мы должны сражаться за место в зоне Лиги Чемпионов. Это должно быть нашим приоритетом в данный момент. Затем, когда придет время играть с «Барселоной», мы начнем думать об матче».
 
«Нужно быть реалистами и понимать, что эта лига очень опасна. Мы должны двигаться матч за матчем и выкладываться на 120 процентов в каждой игре, иначе в конце сезона нас будет поджидать неприятный сюрприз».
 
«Я не рад, потому что мы уступили в последнем матче. В Лиге Чемпионов нам снова играть только в феврале, я же сосредоточен на настоящем. Мне нравится побеждать, а когда мы проигрываем, я не бываю счастлив», — цитирует Конте Sky Sports.

Источник — Fapl.ru

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