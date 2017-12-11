ХАЦКЕВИЧ: «На жребий и судейские решения мы повлиять не можем»

Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, которая определила в соперники «Динамо» греческий АЕК, прокомментировал главный тренер нашей команды Александр Хацкевич:

- К сопернику отнесся спокойно, уравновешено и ровно. Думаю, так же сделал и АЕК. Сейчас время отпуска и отдыха, а когда этот период закончится, нам будет проще собрать данные по ним, поскольку в чемпионате Греции начнутся официальные игры. Так что мы будем иметь полную информацию по сопернику.

Если честно, пока не сосредотачивал внимание на сопернике, поэтому не скажу вам, чем выделяется эта команда. В последнее время у нас был очень жесткий график игр и напряженная концовка сезона, поэтому в данную минуту я не думаю ни об АЕКе, ни о чем-либо другом. Сейчас команда отдыхает, а, когда придет время, займемся подготовкой к Лиге Европы. Жребий так же, как и судейские решения – это то, на что мы повлиять не можем.

Команда, которая занимает первое место в группе, играет первый матч на выезде, а второй – дома. Мы не знаем, какая в Киеве будет погода в 20-х числах февраля, когда нам предстоит играть, так что особого преимущества в том, где начинать – дома или на выезде – я не вижу.

Планы на отпуск? Прежде всего, хочу поздравить всех наших болельщиков с наступающими новогодними и рождественскими праздниками, желаю, прежде всего, крепкого здоровья, хорошего настроения и всего самого наилучшего. А мои планы пусть останутся при мне. Наконец, проведу время с семьей.