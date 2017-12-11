Гармаш провел 250-й матч в карьере

В матче с «Партизаном» юбилейный, 250-й официальный матч в украинской карьере провел Денис Гармаш.
146 встреч в составе «Динамо»» Гармаш отыграл в чемпионатах Украины (ЧУ), 22 - в Кубке Украины (КУ), 4 - в Суперкубке Украины (СК), 48 - в еврокубках (ЕК) и 30 - за национальную сборную (СУ).
Источник — Спорт-Экспресс в Украине
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