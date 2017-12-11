Александр БАБИЧ: «Не согласен, что уровень чемпионата падает»

В воскресенье главный тренер «Мариуполя» Александр Бабич в конференц-зале клубной учебно-тренировочной базы подвел итоги осенней части чемпионата и ответил на вопросы журналистов:

- Если подводить промежуточные итоги, то можно сказать, что были и положительные моменты, и отрицательные. В первую очередь, мы познакомились с командой. Мы вышли в полуфинал Кубка, боремся за место в первой «шестерке» и наших игроков начали привлекать в национальную сборную — это говорит о том, что мы на правильном пути. Впереди у нас много работы, надо усилить ряд позиций. Прежде всего, оборону. Как раз сейчас, во время паузы, будем работать над комплектацией.

- Вы приняли «Мариуполь» по ходу чемпионата, когда команда демонстрировала неплохие результаты. В чем была специфика, не боялись что-то перестраивать, менять в такой ситуации?

- Я понимал, что это команда не моя, а предыдущего тренера. У нас отличается философия игры. И это естественно. Наш тренерский штаб стремится к тому, чтобы команда играла в комбинационный футбол, в средний и короткий пас. На это необходимо время. Я прекрасно понимал, что на первом этапе будет тяжело.

- Можно ли сказать, что футболисты уже поняли Ваши требования?

- Да. Основная группа игроков выполняет наши требования. Хотя, конечно, не всегда это получается. Я вижу, что и на тренировках, и в играх ребята правильно реагируют, «перестраиваются». Работы еще много, но в целом, команда понимает нашу философию игры.

- Было видно, что игровая дисциплина в команде хромает. Отсюда и такое большое количество удалений...

- Да, у нас было очень много удалений. Я анализировал эту ситуацию. Прежде всего, это вопрос психологии. Я внимательно просматривал эти моменты — футболисты, которых удаляли, неправильно оценивали игровую ситуацию. В каких-то моментах не надо было «выбрасываться» или идти в борьбу, а следовало пласироваться, «ловить» скорость. Есть определенные нюансы в игре защитников. Наверное, груз ответственности давил, и ребята принимали неправильные решения. Во вчерашнем матче со «Сталью» также было много ненужных предупреждений и я переживал, чтобы Танковский или Гомис не получили еще одну «карточку».

- Какие кадровые изменения ждут команду?

- Мы хотим сохранить костяк команды. Есть несколько вопросов по арендованным игрокам, но уверен, что эти ребята останутся до конца сезона. Думаю, до конца декабря мы решим эти вопросы. Что касается других изменений, то игра в атаке у нас в целом вырисовывается. А вот в обороне есть проблемы. Будем думать над усилением. С некоторыми футболистами мы расстанемся. Это естественный процесс. Но о конкретике пока говорить рано.

- Есть ли в Украинской Премьер-лиге защитники, которые, могут усилить оборону «Мариуполя»?

- Такие игроки есть. Но пока что о новичках говорить рано.

- Какой момент для Вас был самым сложным в Мариуполе?

- Наверное, это домашняя игра против «Ворсклы». Минимально уступили равному сопернику. Плюс через три дня кубковая игра против этой же команды. Было очень тяжело в психологическом плане настроить ребят. Очень сложный момент был. Вся команда, не только я, очень тяжело перенесла домашнее поражение. После игры мы очень много общались с ребятами и нам удалось правильно настроить команду на Кубок. Тот матч забрал у нас много эмоций и на «Динамо» их где-то не хватило.

- После «Динамо» тяжело было настроить команду? Все-таки поражение получилось болезненным.

- Такие игры хочется побыстрее забыть. После игры было больше не разочарования, а злости. Выигрывали 1:0, потом сразу пропустили... Это очень сложный психологический момент. Надо было правильно среагировать, не прижиматься к своим воротам... Не хватило нам опыта. Но вот в плане настроя на следующую игру проблем уже не было. Все ребята хотели дома реабилитироваться за поражение в Киеве.

- На первом этапе осталось провести три матча. Как оцениваете турнирные перспективы «Мариуполя»?

- Марафон продолжается - мы боремся за попадание в первую «шестерку». Считаю, у нас хорошие шансы. Главное, провести хорошо зимние сборы, доукомплектоваться. Думаю, нам по силам будет решить поставленную перед нами задачу. Две выездные игры в феврале? Нам в гостях в некоторой степени легче играть. У нас очень высокая командная скорость. Соперник, играя дома, раскрывается и мы можем этим воспользоваться. Единственное, для скоростной игры нужно «быстрое» поле.

Сейчас говорят о том, что уровень нашего чемпионата падает. Я не согласен с этим утверждением. Сейчас Премьер-лига стала более ровной. Посмотрите на плотность в турнирной таблице и результаты игр. «Сталь», «Черноморец», «Александрия»... Любая команда может отобрать очки у лидеров, а 2-3 победы кардинально меняют положение команды. Чемпионат стал очень непредсказуемым.

- В апреле «Мариуполю» предстоит полуфинал Кубка Украины. Соперник еще не известен, но, все равно, как Вы оцениваете шансы команды на выход в финал?

- Случайных соперников на этой стадии нет. Мы уважаем все команды, которые добрались до полуфинала. Мы не зацикливаемся на Кубке, хотя, конечно, мы понимаем, что это более короткий путь в Лигу Европы - необходимо выиграть только две игры. Мы идем постепенно. Готовимся к чемпионату, ждем жеребьевки, а дальше — посмотрим. Мы знаем, что нам по силам любой соперник.

- Каковы планы команды на зимний подготовительный этап?

- После игры со «Сталью» ребята ушли в отпуск. Собираемся в Мариуполе 9-го января. Проведем медобследование, первые тренировки. Если погода позволит, будем работать «на улице», нет — в манеже. 15-го января улетим в Турцию, где проведем два учебно-тренировочных сбора по 12 дней. Вернемся домой примерно 9-го февраля. Будет много силовой работы и контрольных игр.

- Вас регулярно можно увидеть на играх молодежной команды. Есть ли в команде Игоря Леонова футболисты, на которых Вы обратили внимание?

- Мы внимательно следим за нашей второй командой и, возможно, Авагимяна, Меркушова и Быкова возьмем на сборы в Турцию. Есть там и еще интересные ребята. Посмотрим... Главное, чтобы эти ребята правильно воспринимали то, что их берут на сборы. Например, в последнем матче «дубля» со «Сталью» мне не понравилась игра Авагимяна и Меркушова. Если они так будут играть, то шансов закрепиться в Премьер-лиге у них не будет. Хотя качества у них есть хорошие. Плюс я не говорю об Андрее Коробенко, который постоянно тренируется с нами.

- Осенью «Мариуполь» играл с одним центральным нападающим Фоминым. Возможен ли вариант со сдвоенным «центром» Фомин — Борячук?

- На сборах будем пробовать разные игровые схемы. Я хотел бы, чтобы мы играли не только в два нападающих, но и в четыре (с учетом крайних нападающих). Есть мысли на эту тему. В контрольных играх на сборах будем моделировать разные варианты. Мы также понимаем, что должны наладить игру в обороне. Играя «первым номером», необходимо иметь очень надежных защитников. Только тогда можно будет говорить о двух, трех или четырех нападающих.

- Какая схема в защите Вам видится оптимальной? С четырьмя или тремя защитниками?

- С четырьмя. В некоторых играх мы сознательно «опускали» опорного полузащитника в оборону для того, чтобы он мог начинать атаки. Если будут игроки хорошего уровня, то можно будет попробовать сыграть и «3-4-3». На это все надо время. Хорошая команда должна иметь несколько игровых моделей. Будем над этим работать.

- В последних играх на поле появился Роже Гомис. Каковы его перспективы?

- Я приятно удивлен его игрой. Выйдя на замену в матче с «Динамо», Роже был спокоен, придержал мяч. Наверное, в плане психологии Гомис — самый устойчивый игрок в команде. Ему все равно против какого соперника играть. У него есть хорошие качества, но ему не хватает функционального состояния. Я с ним много общался и уверен, что сборы он отработает в полном объеме. Мы на него рассчитываем.

- Прогресс какого футболиста был самым впечатляющим за это время?

- Когда мы говорим о прогрессе, то имеем в виду молодых футболистов. Я бы отметил Танковского. У него, безусловно, есть ошибки. Но после каждой игры по многим показателям ТТД Слава находится на первом месте. Возможно, это не бросается в глаза, но он играет очень полезно, много отрабатывает в обороне. В матче с «Динамо» отсутствие Танковского сказалось на нашей игре в центре поля.

- Как планируете провести отпуск?

- Немного отдохну. Также планирую съездить на стажировку. Хотелось бы посмотреть недельный подготовительный цикл в Германии или Голландии. Ранее я был уже в «Шахтере». Был на каждой тренировке команды, подметил интересные моменты. Спасибо Паулу Фонсеке — мы много общались и он ответил на мои вопросы. Это очень интересно. Всегда надо продолжать учиться.