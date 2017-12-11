Букмекеры: дальше пройдут Динамо и Рома

После сегодняшних жеребьевок Лиги чемпионов и Лиги Европы букмекеры выкатили свои коэффициенты на проходы тех или иных команд. Что же предлагают по украинским коллективам?

«Шахтер»

«Горнякам» в соперники попалась римская «Рома». На первый матч специалисты дают равные котировки – по 2,75 на победу одной из команд и 3,4 на ничью.

Вместе с тем, букмекеры считают «волков» фаворитом противостояния. Выход «Ромы» в четвертьфинал оценили в 1,5, а проход «Шахтера» – в 2,65.

На победу в Лиге чемпионов команда Фонсеки вторая с конца – 151 на победу в турнире. Хуже позиция только у «Базеля» – 301. Главным фаворитом соревнований называют «Манчестер Сити» – 4, дальше идут ПСЖ, «Бавария» и «Барселона» на которых коэффициент в районе 7.

«Динамо»

Киевляне в паре с АЕК выступают в роли «Ромы» с «Шахтером». В первом матче, который пройдет в Греции, шансы команд оценили в 50/50 – по 2,75 на победу любой из команд. Проход «Динамо» стоит 1,53, греческого клуба – 2,6.

Правда, фаворитами турнира «Динамо» букмекеры не видят. Успех киевлян оценивают в 67. Главные фавориты – «Атлетико» Мадрид и «Арсенал» – коэффициент 5.