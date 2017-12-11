Иван ОРДЕЦ: «Перед жеребьевкой хотелось видеть Бешикташ или Рому»

«Неплохо, что не выпали клубы такого уровня, как «Барселона» и ПСЖ, – хотелось видеть «Бешикташ» или «Рому». Хороший соперник. Не говорю, что слабый, просто, на мой взгляд, более удобный. На стадии 1/8 финала все сильны, так что легких матчей не будет.

В нападении у римлян много высококлассных футболистов, отмечу Эль-Шаарави и Джеко. Если «Наполи» по тренерской стратегии действует очень компактно, то в атаке «Ромы» больше импровизации. Отлично помню противостояние «Шахтера» и «Ромы» в 2011 году: тогда выступал за дубль, а наша команда победила 3:2 на выезде и 3:0 дома. Показали великолепную игру – надеемся, что так будет и в этот раз», – сказал Ордец.