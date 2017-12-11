Маноло ХИМЕНЕС: «Честно говоря, не хотел, чтобы жребий свел с Динамо»

Главный тренер греческого АЕКа Маноло Хименес поделился мнением о жеребьевке 1/16 финала Лиги Европы , где его команде предстоит сыграть против киевского «Динамо».

«Честно говоря, я не хотел, чтобы жребий свел с «Динамо». Мы играли против ЦСКА, в квалификации Лиги чемпионов УЕФА прошлым летом и проиграли со счетом 3:0 по совокупности. Возможно, у «Динамо» нет такого же европейского веса, как у «Арсенала» или «Атлетико», но они так же сильны, на мой взгляд.

У украинских команд большие бюджеты, а в их составе великие игроки. Нам будет тяжело бороться с украинской командой в феврале. Они являются фаворитами в нашей дуэле, но у нас также есть свое оружие и мы сделаем все возможное, чтобы пройти дальше», – сказал Хименес.

Напомним, матчи 1/16 финала Лиги Европы пройдут 15 и 22 февраля.