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Тарас СТЕПАНЕНКО: «Все равно Рома – не Барселона и не ПСЖ»

Хавбек «Шахтера» прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов

  • 11.12.2017 18:23
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ФК Шахтер Донецк. Тарас Степаненко
© ФК Шахтер Донецк. Тарас Степаненко
Хавбек донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко поделился мнением о жеребьевке 1/8 финала Лиги чемпионов.
 
«Я доволен жеребьевкой, потому что из всех соперников, которые могли выпасть, «Рома» примерно одного уровня с нами. Хорошая команда, где собраны очень квалифицированные игроки. Они показали отличные результаты в своем квартете, но все равно это не «Барселона» и не «ПСЖ».
 
Мы тоже прошли сильную группу, думаю, шансы у нас неплохие. В чем-то «Рому» даже можно сравнить с «Наполи»: действуют по той же схеме, что неаполитанцы против нас в Харькове. У римлян три сильных центральных полузащитника – Де Росси, Строотман и Наингголан, которые часто вбегают в свободные зоны, высокорослый нападающий Джеко, всегда откликающийся на фланговые передачи, и прекрасный вингер Перотти. Единственное отличие в том, что у «Наполи» более организованная оборона, а у «Ромы» акцент делается на атаке – немало забивают, но и много пропускают», – сказал Степаненко.
 
Напомним, первый матч между «Шахтером» и «Ромой» пройдет 21 февраля в Харькове. Ответный поединок клубов состоится в Риме 13-го марта.

Источник — ФК Шахтер

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