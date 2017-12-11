Тарас СТЕПАНЕНКО: «Все равно Рома – не Барселона и не ПСЖ»

«Я доволен жеребьевкой, потому что из всех соперников, которые могли выпасть, «Рома» примерно одного уровня с нами. Хорошая команда, где собраны очень квалифицированные игроки. Они показали отличные результаты в своем квартете, но все равно это не «Барселона» и не «ПСЖ».

Мы тоже прошли сильную группу, думаю, шансы у нас неплохие. В чем-то «Рому» даже можно сравнить с «Наполи»: действуют по той же схеме, что неаполитанцы против нас в Харькове. У римлян три сильных центральных полузащитника – Де Росси, Строотман и Наингголан, которые часто вбегают в свободные зоны, высокорослый нападающий Джеко, всегда откликающийся на фланговые передачи, и прекрасный вингер Перотти. Единственное отличие в том, что у «Наполи» более организованная оборона, а у «Ромы» акцент делается на атаке – немало забивают, но и много пропускают», – сказал Степаненко.