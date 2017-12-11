Александр ДЕНИСОВ: «Бойко выдумал вторую желтую карточку для Фреда»

«Все началось со второй карточки Фреду, которую Бойко выдумал. Она потянула за собой каскад эмоций и событий, а дальше в игре все было сделано. У меня нет объяснений этому, ситуация высосана из пальца. В данном случае провокатор — Бойко. Он спровоцировал все остальное. Сказать, что он неопытный арбитр, нельзя. Бойко – опытный арбитр. Если бы там была грубая игра, было бы понятно, что сорвались игроки. Но здесь сорвался судья.

Первую желтую Фреду Бойко придумал, когда фиксировал нарушение. Понятно, потом бразилец выплеснул эмоции, что неправильно, и получил желтую. Там ошибочно само решение остановить игру. Вторая желтая, повторюсь, просто высосана из пальца и похожа на чистую провокацию со стороны Бойко.

Так не судят в Европе, так не судят нигде. После яркой победы «Шахтера» над «Ман Сити» мы рассуждаем о высоких материях, а затем Бойко возвращает нас в реалии украинского футбола, и мы оказываемся в плацкартном вагоне на боковой верхней полке возле туалета», – сказал Денисов.