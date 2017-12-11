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Александр ДЕНИСОВ: «Бойко выдумал вторую желтую карточку для Фреда»

Глава телеканалов «Футбол 1/2» прокомментировал работу рефери в матче между «Зарей» и «Шахтером»

  • 11.12.2017 18:10
  • 748 просмотров
  • 5 комментария
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footballua.tv. Александр Денисов
© footballua.tv. Александр Денисов
Директор телеканалов «Футбол 1/2» Александр Денисов поделился мнением о работе главного арбитра в матче «Заря» – «Шахтер» (2:1).
 
«Все началось со второй карточки Фреду, которую Бойко выдумал. Она потянула за собой каскад эмоций и событий, а дальше в игре все было сделано. У меня нет объяснений этому, ситуация высосана из пальца. В данном случае провокатор — Бойко. Он спровоцировал все остальное. Сказать, что он неопытный арбитр, нельзя. Бойко – опытный арбитр. Если бы там была грубая игра, было бы понятно, что сорвались игроки. Но здесь сорвался судья.
 
Первую желтую Фреду Бойко придумал, когда фиксировал нарушение. Понятно, потом бразилец выплеснул эмоции, что неправильно, и получил желтую. Там ошибочно само решение остановить игру. Вторая желтая, повторюсь, просто высосана из пальца и похожа на чистую провокацию со стороны Бойко.
 
Так не судят в Европе, так не судят нигде. После яркой победы «Шахтера» над «Ман Сити» мы рассуждаем о высоких материях, а затем Бойко возвращает нас в реалии украинского футбола, и мы оказываемся в плацкартном вагоне на боковой верхней полке возле туалета», – сказал Денисов.

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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Комментарии
    vikman
    online
      vikman, 11.12.2017 18:12
    +3
    А НЕЛЬЗЯ БЫЛО ВСЕХ НЫТИКОВ В ОДНУ СТАТЬЮ ПОМЕСТИТЬ??!!
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    avtv4444
    online
    avtv4444, 11.12.2017 18:17
    +4
    После того как комитет арбитров решил, что вторая желтая Фреду была показано неправильно. И этот "Специалист" вылез.
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    joe777
    online
      joe777, 11.12.2017 18:34
    +1
    А почему этот журналюга донецкий не говорит о том, что судья не поставил чистейший пенальти в ворота Александрии, который мог принести победу Динамо?
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    Maks Maks
    online
    Maks Maks, 11.12.2017 18:42
    0
    Сезон, шубы нынче очень в цене.
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    regsaer123
    online
      regsaer123, 11.12.2017 18:46
    +1
    Как же у всех донецких "экспертов" пуканы рвутся после игры, стыдно за таких "экспертов"
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