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Сергей РАФАИЛОВ: «Придется строить новую команду»

Гендиректор «Зари» рассказал об интересе клуба новыми футболистами

  • 11.12.2017 17:52
  • 1137 просмотров
  • 3 комментария
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Sport.ua. Сергей Рафаилов
© Sport.ua. Сергей Рафаилов
Генеральный директор луганской «Зари» Сергей Рафаилов рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно. 
 
«От нас уходит Алексей Шевченко. С Артемом Сухоцким и Евгением Опанасенко я разговаривал, спрашивал, есть ли у них предложения. Они ответили, что нет. А если его так и не будет, тогда они подпишут контракт с нами. Но это нечестно по отношению к коллективу. Держать «Зарю», как запасной вариант, мы не дадим. На первый сбор должна отправиться та команда, которая будет играть в чемпионате.
 
Женя Опанасенко ждет. Это его право. Он честно отыграл два сезона. Честно выполнял свои обязательства перед клубом. Ничего плохого о нем сказать не могу. У Дмитрия Гречишкина и Владислава Калитвинцева заканчиваются арендные соглашения. По Калитвинцеву пока не могу сказать ничего, а вот Дмитрий Гречишкин у нас вряд ли останется.
 
Сейчас встал вопрос и о крайних защитниках. Причем, совершенно неожиданно. Футболисты обещали нам, что продлят контракты. Но этого не случилось. Придется строить новую команду. Я всегда подбадриваю Юрия Вернидуба и говорю, что так интереснее работать. У нас есть виды на новых футболистов. Два иностранных игрока приедут проходить медосмотр еще до Нового Года. Ожидаем так же, что будет два украинца в защитной линии.
 
Ведем переговоры с еще двумя молодыми украинцами. Но и это не финал. Плюс, ведём переговоры так же с двумя серьезными игроками. Итого, восемь футболистов на данный момент. Я не слышал о том, чтобы Луниным интересовался «Реал». Но другие клубы им интересуются. За последние месяцы наши матчи посетили скауты разных клубов. И «Арсенала», и «Тоттенхема». Присутствовали скауты и из Германии, Италии, Бельгии, Испании. У Андрея еще полтора года контракта и он никуда не уходит», – сказал Рафаилов.

Источник — ФК Заря

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Комментарии
    KOLEJORZ
    online
    KOLEJORZ, 11.12.2017 17:54
    -1
    Уже была эта новость, сколько можно спамить
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    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 11.12.2017 18:03
    0
    Опанасенко би і Динамо не завадив, бо лях уже в печінкахСидить
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    footboooool
      footboooool, 11.12.2017 18:24
    -1
    Я конечно все понимаю но каждые пол года строить новую команду это пиз.. Какой смысл во всем этом ? Говерла когда то тоже так делала и всем известно чем все это закончилось! Нет стабильности нет команды! Да повезло зари что днепр развалился а если бы нет? Где бы брали тех игроков?
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