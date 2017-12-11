Сергей РАФАИЛОВ: «Придется строить новую команду»

Генеральный директор луганской «Зари» Сергей Рафаилов рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно.

«От нас уходит Алексей Шевченко. С Артемом Сухоцким и Евгением Опанасенко я разговаривал, спрашивал, есть ли у них предложения. Они ответили, что нет. А если его так и не будет, тогда они подпишут контракт с нами. Но это нечестно по отношению к коллективу. Держать «Зарю», как запасной вариант, мы не дадим. На первый сбор должна отправиться та команда, которая будет играть в чемпионате.

Женя Опанасенко ждет. Это его право. Он честно отыграл два сезона. Честно выполнял свои обязательства перед клубом. Ничего плохого о нем сказать не могу. У Дмитрия Гречишкина и Владислава Калитвинцева заканчиваются арендные соглашения. По Калитвинцеву пока не могу сказать ничего, а вот Дмитрий Гречишкин у нас вряд ли останется.

Сейчас встал вопрос и о крайних защитниках. Причем, совершенно неожиданно. Футболисты обещали нам, что продлят контракты. Но этого не случилось. Придется строить новую команду. Я всегда подбадриваю Юрия Вернидуба и говорю, что так интереснее работать. У нас есть виды на новых футболистов. Два иностранных игрока приедут проходить медосмотр еще до Нового Года. Ожидаем так же, что будет два украинца в защитной линии.

Ведем переговоры с еще двумя молодыми украинцами. Но и это не финал. Плюс, ведём переговоры так же с двумя серьезными игроками. Итого, восемь футболистов на данный момент. Я не слышал о том, чтобы Луниным интересовался «Реал». Но другие клубы им интересуются. За последние месяцы наши матчи посетили скауты разных клубов. И «Арсенала», и «Тоттенхема». Присутствовали скауты и из Германии, Италии, Бельгии, Испании. У Андрея еще полтора года контракта и он никуда не уходит», – сказал Рафаилов.