Сергей ПАЛКИН: «И Шахтер, и Рома довольны жеребьевкой Лиги чемпионов»

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин поделился мнением о жеребьевке 1/8 финала Лиги чемпионов.

– «Рома» – не самый плохой вариант, если учитывать, что в возможных соперниках были и «Барселона», и ПСЖ, и «Манчестер Юнайтед». Считаю, для нас это хорошая жеребьевка. «Шахтер» уже встречался с римлянами на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов в 2011 году, и тогда мы прошли дальше. Успешный опыт с этой командой есть, и следует им воспользоваться – показать футбол, который понравится нашим болельщикам, и сделать все, чтобы пробиться в следующий раунд. Стоит отметить, что итальянцы вышли из группы с первого места, опередив «Челси» и «Атлетико» (Мадрид). Это очень показательный факт, который говорит о высоком классе соперника. Кроме того, в «Роме» сейчас собраны сильные футболисты: тот же Наингголан, Эдин Джеко, голкипер Алисон. Сегодня это игроки высокого уровня. Надо очень и очень серьезно готовиться к матчу, тем более что для нашей команды он один из первых в следующем году – сразу после двух с половиной месяцев перерыва. Необходимо быть на должном уровне как физически, так и морально, и не забывать, что «Рома» показывает очень качественный футбол, считаясь одним из фаворитов итальянского чемпионата. Нужно учесть все эти тонкости, просчитать каждую деталь, ведь в футболе мелочей не бывает.

– Удалось ли поговорить с представителями римского клуба? Какое у них мнение о жеребьевке?

– Да, мы уже говорили с представителями «Ромы» после церемонии. У нас с ними хорошие взаимоотношения – общаемся вне футбола и даже сейчас на церемонии сидели недалеко. Могу сказать, что и мы, и итальянцы довольны жеребьевкой. Главное, у кого останется хорошее настроение после матчей 1/8 финала.