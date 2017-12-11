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ЧИГРИНСКИЙ: «Динамо не против повторить путь Днепра и дойти до финала»

Защитник АЕКа прокомментировал результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы

  • 11.12.2017 17:05
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ФК АЕК. Дмитрий Чигринский
© ФК АЕК. Дмитрий Чигринский
Украинский защитник греческого АЕКа Дмитрий Чигринский поделился мнением о жеребьевке 1/16 финала Лиги Европы, где его команде предстоит сыграть против киевского «Динамо».
 
«Еще перед жеребьевкой, обсуждая с партнерами по команде возможных соперников, мы рассматривали вариант попадания на «Динамо». И надо же — теперь сыграем с киевлянами. Для нас это, безусловно, интересный жребий, а для меня — вдвойне. С большой радостью приеду в Украину и сыграю в Киеве.
 
Кто фаворит нашего противостояния? Кто бы нам ни попался, фаворитом был бы наш соперник. Для АЕК выход из группы — уже огромный успех, а у «Динамо», насколько мне известно, очень большие амбиции. Общаясь с некоторыми ребятами, знаю, что в Киеве не против повторить путь «Днепра» и дойти до финала.
 
Впрочем, аппетит приходит во время еды, и я думаю, что мы дадим динамовцам серьезный бой. Времени до матчей еще достаточно, у нас нет зимнего перерыва, но пока мы полностью сконцентрированы на поединках внутренних турниров», – сказал Чигринский.
 
Напомним, матчи 1/16 финала Лиги Европы пройдут 15 и 22 февраля.

Источник — zbirna.com

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