ЧИГРИНСКИЙ: «Динамо не против повторить путь Днепра и дойти до финала»

Украинский защитник греческого АЕКа Дмитрий Чигринский поделился мнением о жеребьевке 1/16 финала Лиги Европы , где его команде предстоит сыграть против киевского «Динамо».

«Еще перед жеребьевкой, обсуждая с партнерами по команде возможных соперников, мы рассматривали вариант попадания на «Динамо». И надо же — теперь сыграем с киевлянами. Для нас это, безусловно, интересный жребий, а для меня — вдвойне. С большой радостью приеду в Украину и сыграю в Киеве.

Кто фаворит нашего противостояния? Кто бы нам ни попался, фаворитом был бы наш соперник. Для АЕК выход из группы — уже огромный успех, а у «Динамо», насколько мне известно, очень большие амбиции. Общаясь с некоторыми ребятами, знаю, что в Киеве не против повторить путь «Днепра» и дойти до финала.

Впрочем, аппетит приходит во время еды, и я думаю, что мы дадим динамовцам серьезный бой. Времени до матчей еще достаточно, у нас нет зимнего перерыва, но пока мы полностью сконцентрированы на поединках внутренних турниров», – сказал Чигринский.

Напомним, матчи 1/16 финала Лиги Европы пройдут 15 и 22 февраля.