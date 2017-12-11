Тріумф ветеранів у Флориді

У заключний день турніру, що відбувся в американському місті Тампа, «синьо-жовті» яскраво провели півфінал та фінал.

Коваленко проти збірної України

У півфіналі команда під керівництвом Анатолія Дем’яненка та Володимира Лозинського не залишила шансів «Чикаго Юнайтед», у складі якого - екс-гравець різних клубів MLS Дмитро Коваленко, а граючим тренером - олімпійський чемпіон Сеула-88 Ігор Скляров. Діма – ключовий гравець своєї команди, однак протистояти злагодженій грі українських ветеранів чикагцям було складно.

Вже на 5-ій Андрій Воробей забив перший м’яч після прострілу Олега Шелаєва. А до середини першого тайму найкращий бомбардир збірної України на цьому турнірі зробив хет-трик!

Третій м’яч став наслідком стрімкої комбінації «в дотик» за участю Шелаєва та Цихмейструка. За кілька хвилин задоволення глядачам подарував В’ячеслав Шевчук, злету відправивши м’яч у ворота з лівого кута штрафного майданчика! За рахунку 4:0 команди пішли на перерву.

На другу половину гри вже традиційно вийшов на 70 відсотків оновлений склад. «Чикаго Юнайтед» пішов у ва-банк, розпочавши з атак: і ось уже потужний удар Діми Коваленка влучає у штангу. Аби остудити запал опонентів українців одразу ж відповіли низкою гострих атак, одну з яких завершив Сергій Нагорняк – 5:0. До кінця гри чикагцям все ж таки вдалося забити один м’яч, але й на це в українців була відповідь – Олег Собуцький реалізував пенальті після гри рукою одного із оборонців команди з Чикаго.

Збірна України – «Чикаго Юнайтед» 6:1

1/2 фіналу «Кубка Легенд»

Збірна України: перший тайм – Рева, Єзерський, Шершун, Шевчук, Левченко, Назаренко, Косовський, Шелаєв, Едмар Галовський, Цихмейструк (капітан), Воробей; другий тайм – Рева, Свідерський, Шершун, Шевчук, Донець, Самойлов, Шелаєв (Максимов), Ващук (капітан), Нагорняк, Маркевич, Собуцький.

Голи України: Воробей – 3, Шевчук, Нагорняк, Собуцький (з пенальті)

Два капітана

У другому таймі виник цікавий момент: Юрій Максимов, котрий має статус головного капітана увійшов у гру з пов’язкою при тому, що на полі залишався капітан Владислав Ващук. Арбітра такий факт, звісно, здивував, але він з гумором сприйняв черговий жарт українських ветеранів, котрі неодноразово тішили учасників турніру своїми дотепами. Відтак, за версією самого Юрія Максимова, у збірній України є капітан першого тайму, капітан другого тайму і ще капітан запасу! А ще, виявляється є й капітан перерви 

Фінал Кубка

У фіналі збірна України зустрілася з ФК «Connection Україна» - з цим клубом «синьо-жовті» грали у групі. Однак якщо днем раніше вихідцям з України практично вдалося втримати свої ворота «на замку» упродовж першого тайму (тоді вони пропустили до перерви лише раз), то цього разу зарядженість збірної ветеранів на атаку ламала будь-які бар’єри. Едуард Цихмейструк відкрив лік забитим м’ячам вже на 6-ій хвилині. За кілька хвилин масовану атаку завершував Андрій Воробей, але влучив у штангу. Першим на добиванні був Сергій Назаренко і це – 2:0.

Але те, що не вдалося у цій атаці, Андрій реалізував за кілька хвилин – 3:0 і найкращий бомбардир «Кубка Легенд» забиває свій 9-ий матч на турнірі! Після цього Вороб’я замінив лідер снайперського заліку збірної ветеранів цього року Олег Собуцький (19 голів). До кінця тайму українців забили ще двічі – Едуард Цихмейструк та Сергій Назаренко оформили свої матчеві дублі.

По перерві Анатолій Дем’яненко задіяв решту гравців збірної України, а команди обмінялися голами. В’ячеслав Свідерський забив після пасу Сергія Нагорняка, а «Connection» зумів забити гол престижу. Збірна України вдруге поспіль бере Кубок Легенд!

Збірна України – ФК «Connection - Україна» 6:1

Фінал «Кубка Легенд»

Збірна України: перший тайм – Рева, Єзерський, Шершун, Шевчук, Левченко, Назаренко, Косовський, Шелаєв, Едмар Галовський, Цихмейструк (капітан), Воробей (Собуцький); другий тайм – Рева, Свідерський, Шершун, Шевчук, Донець, Самойлов, Шелаєв (Максимов), Ващук (капітан), Нагорняк, Маркевич, Собуцький.

Голи України: Цихмейструк -2, Назаренко – 2, Воробей, Свідерський

Нагородження

Нагородження відбулося на урочистому бенкеті після звершення турніру.

Кубок переможців отримав головний капітан (він же «капітан запасу» :) збірної України Юрій Максимов.

Окремими призами у нашій команді були відзначені:

Андрій Воробей – як найкращий бомбардир турніру

В’ячеслав Шевчук отримав приз найкращого захисника «Кубка Легенд»

Найкращим півзахисником турніру визнали гравця «Чикаго Юнайтед» Дмитра Коваленка. А найкращим воротарем став голкіпер ФК «Connection – Україна».

Президент Асоціації ветеранів футболу України Олег Собуцький подякував організаторам за запрошення, подарувавши українцям традиційний вияв поваги й вдячності – запашний коровай.

Господарі приготували свої подарунки, зокрема презентувавши Олегу Собуцькому футболку Карлоса Вальдеррами з його автографом (сам колумбієць через родинні справи не зміг взяти участь у турнірі).





Три капітана збірної України тримають Кубок Легенд:



Турнір завершився щирим спілкуванням ветеранів футболу, адже це, певно, головна мета таких футбольних зустрічей – побачитися з колегами з різних країн, поділитися новинами і обговорити сучасні тенденції улюбленої гри. Відтак учасники Кубку Легенд з нетерпінням чекають наступної зустрічі!Три капітана збірної України тримають Кубок Легенд:







































Олександр ГЛИВИНСЬКИЙ