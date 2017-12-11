Александр ХАЦКЕВИЧ: «Знаю про АЕК достаточно»

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич поделился мнением о жеребьевке 1/16 финала Лиги Европы , где его команде предстоит сыграть против греческого АЕКа.

– Знаю про АЕК достаточно – хотя бы потому, что афинский клуб был среди наших потенциальных соперников в квалификации Лиги чемпионов, а информацию об этих командах мы собирали обстоятельно и заранее. Но АЕК достался ЦСКА, в котором у меня работает друг, поэтому и матчи этих команд мне довелось посмотреть.

– Наверное, вы довольны, что не досталась, скажем, «Астана» – тут ожидал бы и длинный перелет, и морозный климат. В Афины планируете отправиться непосредственно со сбора в Марбелье?

– Ну, «Спортингу» не повезло еще больше – и в смысле дальности, и по части погоды... А маршрут был разработан нашими клубными службами сразу после того, как в Ньоне извлекли из вазы шарик с названием «Динамо». В Афины летим непосредственно из Испании.

– «Астана» была для вас наверняка наименее желанным соперником. А с кем еще не хотели бы встретиться на этой стадии – и кого бы, напротив, предпочли?

– Ставил на «Копенгаген». Так интуиция подсказывала.

– Первым Джорджо Маркетти вытащил шарик дортмундской «Боруссии». Хотели оказаться на месте «Аталанты» – или предпочли бы встретиться с Андреем Ярмоленко при несколько иных обстоятельствах?

– Еще после матча с «Александрией» сказал, что, если бы нам пришлось встретиться с «Боруссией» прямо сейчас, преимущество оказалось бы на нашей стороне.

Напомним, матчи 1/16 финала Лиги Европы пройдут 15 и 22 февраля.