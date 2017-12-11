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Александр ХАЦКЕВИЧ: «Знаю про АЕК достаточно»

Наставник «Динамо» прокомментировал результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы

  • 11.12.2017 16:45
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  • 1 комментария
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ФК Динамо Киев. Александр Хацкевич
© ФК Динамо Киев. Александр Хацкевич
Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич поделился мнением о жеребьевке 1/16 финала Лиги Европы, где его команде предстоит сыграть против греческого АЕКа.
 
– Знаю про АЕК достаточно – хотя бы потому, что афинский клуб был среди наших потенциальных соперников в квалификации Лиги чемпионов, а информацию об этих командах мы собирали обстоятельно и заранее. Но АЕК достался ЦСКА, в котором у меня работает друг, поэтому и матчи этих команд мне довелось посмотреть.
 
– Наверное, вы довольны, что не досталась, скажем, «Астана» – тут ожидал бы и длинный перелет, и морозный климат. В Афины планируете отправиться непосредственно со сбора в Марбелье?
– Ну, «Спортингу» не повезло еще больше – и в смысле дальности, и по части погоды... А маршрут был разработан нашими клубными службами сразу после того, как в Ньоне извлекли из вазы шарик с названием «Динамо». В Афины летим непосредственно из Испании.
 
– «Астана» была для вас наверняка наименее желанным соперником. А с кем еще не хотели бы встретиться на этой стадии – и кого бы, напротив, предпочли?
– Ставил на «Копенгаген». Так интуиция подсказывала.
 
– Первым Джорджо Маркетти вытащил шарик дортмундской «Боруссии». Хотели оказаться на месте «Аталанты» – или предпочли бы встретиться с Андреем Ярмоленко при несколько иных обстоятельствах?
– Еще после матча с «Александрией» сказал, что, если бы нам пришлось встретиться с «Боруссией» прямо сейчас, преимущество оказалось бы на нашей стороне.
 
Напомним, матчи 1/16 финала Лиги Европы пройдут 15 и 22 февраля.

Источник — Спорт-Экспресс в Украине

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Комментарии
    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 11.12.2017 17:04
    -1
    Что ты мелешь, на какой вашей))) " если бы нам пришлось встретиться с «Боруссией» прямо сейчас, преимущество оказалось бы на нашей стороне."
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