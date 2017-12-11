Динамо продлило контракт с Шапаренко до конца 2022 года

Киевское «Динамо» продлило контракт с Николаем Шапаренко.
Новое соглашение с 19-летним хавбеком рассчитано до 31 декабря 2022 года.
В этом сезоне Шапаренко сыграх в 4-х матчах украинской Премьер-лиги за «бело-синих» и сделал 1 ассист. Также в активе игрока 2 поединка в групповом раунде Лиги Европы.
Источник — ФК Динамо Киев
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