СТЕПАНЕНКО: Можно нарядить Фонсеку в костюм Маугли, если выйдем в 1/4

Хавбек донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко предложил новый вариант костюма для наставника Паулу Фонсеки, если клуб выйдет в четвертьфинал Лиги чемпионов.
– В какой костюм готовы нарядить Фонсеку, если команда пройдет в четвертьфинал ЛЧ?
– Интересный вопрос, надо подумать. Может, Маугли какого-то или еще что-то, – сказал Степаненко.
Напомним, ранее Паулу Фонсека заявил, что придет на пресс-конференцию в костюме Зорро, если команда выйдет в плей-офф, и после победы над «Манчестер Сити» (2:1) выполнил свое обещание.
Источник — #FootballHub
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
А вот я би запропонував йому костюм Бетмена чи фантомаса!
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.