СТЕПАНЕНКО: Можно нарядить Фонсеку в костюм Маугли, если выйдем в 1/4

Хавбек донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко предложил новый вариант костюма для наставника Паулу Фонсеки, если клуб выйдет в четвертьфинал Лиги чемпионов.

– В какой костюм готовы нарядить Фонсеку, если команда пройдет в четвертьфинал ЛЧ?

– Интересный вопрос, надо подумать. Может, Маугли какого-то или еще что-то, – сказал Степаненко.