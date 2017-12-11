Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

СТЕПАНЕНКО: Можно нарядить Фонсеку в костюм Маугли, если выйдем в 1/4

Хавбек донецкого «Шахтера» предложил новый вариант костюма для португальского наставника

  • 11.12.2017 16:12
  • 1106 просмотров
  • 7 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк. Тарас Степаненко
© ФК Шахтер Донецк. Тарас Степаненко
Хавбек донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко предложил новый вариант костюма для наставника Паулу Фонсеки, если клуб выйдет в четвертьфинал Лиги чемпионов.
 
– В какой костюм готовы нарядить Фонсеку, если команда пройдет в четвертьфинал ЛЧ?
– Интересный вопрос, надо подумать. Может, Маугли какого-то или еще что-то, – сказал Степаненко.
 
Напомним, ранее Паулу Фонсека заявил, что придет на пресс-конференцию в костюме Зорро, если команда выйдет в плей-офф, и после победы над «Манчестер Сити» (2:1) выполнил свое обещание.

Источник — #FootballHub

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Сергей Воробей
    online
      Сергей Воробей, 11.12.2017 16:17
    +7
    После Запорожья я бы его нарядил в костюм петуха.
    Ссылка
    Anton Poplavskiy
    online
      Anton Poplavskiy, 11.12.2017 16:17
    +3
    Тарас, захотелось погорячее? Раздевает Зорро до одних трусов и сабли
    Ссылка
    ZAKARPATFAN (Ужгород)
    online
      ZAKARPATFAN (Ужгород), 11.12.2017 16:18
    0
    Комментарий свернут. Показать
    Затупив Степаненко бо у Мауглі нема костюма.

    А вот я би запропонував йому костюм Бетмена чи фантомаса!
    Ссылка
    Pavlo
    online
    Pavlo, 11.12.2017 16:40
    +2
    Да он и так вчера как Маугли по полю бегал.
    Ссылка
    romario9090
    online
      romario9090, 11.12.2017 16:59
    +2
    А Степаненка в костюм шакала , того що кричав Акела промахнувся )))
    Ссылка
    justhateme
    online
      justhateme, 11.12.2017 17:19
    -2
    Фаны ДК как жители рашки. У самих в подъезде нассано, а они через забор к соседу лезут и зубоскалят.
    Ссылка
    dima_foto
    online
      dima_foto, 11.12.2017 17:20
    -1
    А після матчу із Зорею він був схожий на халка
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.