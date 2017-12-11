Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Комітет арбитрів ФФУ: Другий гірчичник Фреду було винесено неправильно

Комітет арбітрів у рубриці POST SCRIPTUM проаналізував дії рефері в 19-му турі УПЛ

  • 11.12.2017 15:59
  • 2725 просмотров
  • 29 комментария
Метки
referee.ffu.org.ua
© referee.ffu.org.ua
19-ий тур, 10.12.2017, матч «Олександрія» - «Динамо»
 
11 хв. Складна для оцінки ситуація, що сталась у штрафній площі господарів. Після виконання ШУ футболіст № 11 гостей падає на газон у штрафній площі. З відео трансляції неможливо встановити ступінь гіпотетичної та можливої затримки через те, що всі гравці створювали перешкоди один для одного. Арбітр правильно продовжив гру.
 
42 хв. Під час виконання кутового удару, гравець № 5 господарів затримує ззаду за футболку гравця № 44 гостей, заважаючи йому вистрибнути та зіграти в м’яч. Арбітр, кут огляду якого можливо був перекритий, не бачить у правильний спосіб епізод і не виносить покарання за порушення. Йому слід було призначити 11У на користь гостей, оскільки йшлося про порушення, що заслуговує на покарання (таку типологію помилок можливо було б усунути завдяки застосуванню технології VAR (ВАА) (відео повторів)).
 
50 хв. Правильне вилучення із технічної площі тренера команди гостей за поведінку, яка не відповідає положенням методичних рекомендацій УЄФА щодо поведінки, передбаченої для осіб, що перебувають у технічній площі (рішення прийняте за взаємодії із 4-им арбітром).
 
78 хв. Через отримання двох попереджень ЧК гравцю № 41 гостей була винесена правильно. На 67 хв − правильна оцінка порушення проти воротаря господарів скоєне гравцем № 41 гостей, який не зупиняється, продовжує рухатись, атакуючи голкіпера господарів піднятою ногою і завдаючи йому удару. ЖК гравцю № 41 гостей була винесена правильно. Другу ЖК було винесено на 78 хв гравцю № 41 гостей з метою покарання очевидною симуляції. Гравець № 2 господарів не скоює жодного порушення, торкаючись м’яча, в той час, як гравець № 41 гостей «пірнає» у штрафній площі, намагаючись ввести арбітра в оману та отримати 11У, підстав для призначення якого не було.
 
80 хв. Правильне вилучення із технічної площі офіційного представника команди господарів за поведінку, яка не відповідає положенням методичних рекомендацій УЄФА щодо поведінки, передбаченої для осіб, що перебувають у технічній площі (рішення прийняте за взаємодії із 4-им арбітром).
 
19-ий тур, 10.12.2017, матч «Зоря» – «Шахтар»
 
51 хв. ЖК гравцю № 10 гостей було винесена правильно. Для того, щоб звільнитись від опіки суперника, футболіста № 96, він завдає йому удару ліктем в обличчя. Йдеться про неналежне застосування рук та неспортивну поведінку, за що, згідно методичних рекомендацій УЄФА, передбачено обов’язкове винесення попередження.
 
79 хв. Гравцю № 34 гостей було правильно винесена ЧК за отримання двох попереджень. Перше попередження на 18 хв за порушення скоєне у необачній манері (“careless”) проти суперника (пряма нога спрямована на суперника, футболіста № 27 господарів), що тягне за собою винесення ЖК (рішення прийняте за взаємодії із 4-им арбітром). Друга ЖК була винесена на 79 хв за очевидну симуляцію порушення з метою ведення в оману арбітра та задля 11У, підстав для призначення якого не було. Гравець № 2 господарів не скоює жодного порушення, а гравець № 34 гостей вирішує впасти на газон у штрафній площі. Ці обидві ситуації тягнуть за собою обов’язкове винесення ЖК, а отже і ЧК є правильною.
 
86 хв. ЧК за два попередження гравцю № 8 гостей була винесена неправильно: перше попередження на 53 хв, коли футболіст № 8 гостей скоює порушення на гравці № 7 господарів, було винесено правильно. Арбітр призначає ШУ, а гравець № 8 гостей у неповажній та демонстративній манері вибиває м’яч, протестуючи тим самим проти рішення арбітра. Друга ЖК на 86 хв, коли під час звичайного ігрового єдиноборства футболіст № 8 гостей необережно торкається гравця № 44 господарів, є несвоєчасною. Дисциплінарна санкція є поспішною та такою, що не відповідає ступеню порушення.
 
90 хв. 11У на користь господарів було призначено правильно. Гравець № 7 господарів завдає удару по м’ячу, який влучає у руку футболіста № 2 гостей, який знаходиться на траєкторії його польоту. При цьому його руки є виставленими за тулуб у неприродній спосіб, при цьому удар не був потужним. Гравець № 44 гостей демонстративно протестує, застосовуючи образливі слова, жести та рухи, і йому спочатку виносять ЖК. Він продовжує протестувати, провокуючи власне вилучення. Технічні та дисциплінарні санкції є бездоганними та такими, що були правильно застосовані у відповідності до Правил Гри.
 
Примітки:
ЗОГМ − Зрив Очевидної Гольової Можливості
СІП − Серйозне Ігрове Порушення
ЧК − Червона Картка
ЖК − Жовта Картка
ВУ − Вільний Удар
ШУ − Штрафний Удар
11У − 11-метровий удар
АА − Асистент Арбітра.

Источник — Комитет арбитров ФФУ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    u6467u
    online
      u6467u, 11.12.2017 17:03
    -2
    с судьями у нас проблемы всегда были есть и будут пока мы в дерьме по самые гланды.
    Ссылка
    serge1234
    online
      serge1234, 11.12.2017 17:03
    +5
    Вот видео того момента. https://www.youtube.com/watch?v=0ZAEEpmd-y8&t=412s
    6:19.
    Прямой в коленостоп сзади. Все все видят. Это чистая желтая. Даже ближе к т.н. "розовой" карточке.
    Ссылка
    googlle
    online
      googlle, 11.12.2017 17:06
    +1
    u6467u, 11.12.2017 17:03
    с судьями у нас проблемы всегда были есть и будут пока мы в дерьме по самые гланды.
    че вы туда залезли?! вылазьте немедленно!
    Ссылка
    karron
    online
      karron, 11.12.2017 17:08
    +1
    Ситуація з фредом більше тягне на жовту ніж з петряком
    Ссылка
    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 11.12.2017 17:08
    +1
    Ну якщо Беседін пірнав і не було контакту( це я говорю після 100-го відеоПовтору) тоді розганяти потрібно такі комітети. Чому мажор.овський в центрі поля трактує правила по одному, а в штрафній по іншому, також залишиться для мене загадкою.
    Гру Шахтар-Зоря не бачив, тому коментар буде зайвим. Але звичайно хочеться їм сказати: СПАСИБІ МУЖИКИ
    Ссылка
    Taykitanin
    online
      Taykitanin, 11.12.2017 17:09
    +1
    "Друга ЖК на 86 хв, коли під час звичайного ігрового єдиноборства футболіст № 8 гостей необережно торкається гравця № 44 господарів, є несвоєчасною."____
    дякую, що пояснили, а то я думав що Фред і не намагався грати в мяч, а вдарив по нозі суперника(тобто ціленаправлено грав по ногам з метою порушення правил(завдання травми)), про інше навіть і писати не хочеться, ні по пеналям Динамо,ні по іншим вилученням,такий шум треб було б піднімати, коли маріпуполю зараховують голи з офсайду, коли судять Чорноморець і т.п.
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 11.12.2017 17:12
    0
    Vitalik Shevchenko, 11.12.2017 17:08
    Ну якщо Беседін пірнав і не було контакту( це я говорю після 100-го відеоПовтору) тоді розганяти потрібно такі комітети. Чому мажор.овський в центрі поля трактує правила по одному, а в штрафній по іншому, також залишиться для мене загадкою.
    Гру Шахтар-Зоря не бачив, тому коментар буде зайвим. Але звичайно хочеться їм сказати: СПАСИБІ МУЖИКИ
    я теж ге бачив, глянув огляд в ютубі, цього досить щоб побачити, що картка фреда більш ніж очевидна. Петряк пірнав так само як і Бєсєдін, різниця тільки в тому, що на Петряку порушегня не було, а Бєсєдіну в'їхали по нозі, просто не треба було домальовувати
    Ссылка
    AlexDSan
    online
      AlexDSan, 11.12.2017 17:16
    0
    19-ий тур, 10.12.2017, матч «Олександрія» - «Динамо»

    11 хв. Складна для оцінки ситуація, що сталась у штрафній площі господарів.
    ________________________________________________________________
    Жгите еще. Вацко теж сумнівався до показу третього чи четвертого повтору. Вся суть в тому, що повний і нормальний повтор моменту я, покищо, бачив тільки в трансляції матчу... один раз... А сам матч знайти зараз - зась.
    Ссылка
    AlexDSan
    online
      AlexDSan, 11.12.2017 17:16
    0
    19-ий тур, 10.12.2017, матч «Олександрія» - «Динамо»

    11 хв. Складна для ВІДМАЗКИ ситуація, що сталась у штрафній площі господарів.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.