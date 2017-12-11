Комітет арбитрів ФФУ: Другий гірчичник Фреду було винесено неправильно

19-ий тур, 10.12.2017, матч «Олександрія» - «Динамо»

11 хв. Складна для оцінки ситуація, що сталась у штрафній площі господарів. Після виконання ШУ футболіст № 11 гостей падає на газон у штрафній площі. З відео трансляції неможливо встановити ступінь гіпотетичної та можливої затримки через те, що всі гравці створювали перешкоди один для одного. Арбітр правильно продовжив гру.

42 хв. Під час виконання кутового удару, гравець № 5 господарів затримує ззаду за футболку гравця № 44 гостей, заважаючи йому вистрибнути та зіграти в м’яч. Арбітр, кут огляду якого можливо був перекритий, не бачить у правильний спосіб епізод і не виносить покарання за порушення. Йому слід було призначити 11У на користь гостей, оскільки йшлося про порушення, що заслуговує на покарання (таку типологію помилок можливо було б усунути завдяки застосуванню технології VAR (ВАА) (відео повторів)).

50 хв. Правильне вилучення із технічної площі тренера команди гостей за поведінку, яка не відповідає положенням методичних рекомендацій УЄФА щодо поведінки, передбаченої для осіб, що перебувають у технічній площі (рішення прийняте за взаємодії із 4-им арбітром).

78 хв. Через отримання двох попереджень ЧК гравцю № 41 гостей була винесена правильно. На 67 хв − правильна оцінка порушення проти воротаря господарів скоєне гравцем № 41 гостей, який не зупиняється, продовжує рухатись, атакуючи голкіпера господарів піднятою ногою і завдаючи йому удару. ЖК гравцю № 41 гостей була винесена правильно. Другу ЖК було винесено на 78 хв гравцю № 41 гостей з метою покарання очевидною симуляції. Гравець № 2 господарів не скоює жодного порушення, торкаючись м’яча, в той час, як гравець № 41 гостей «пірнає» у штрафній площі, намагаючись ввести арбітра в оману та отримати 11У, підстав для призначення якого не було.

80 хв. Правильне вилучення із технічної площі офіційного представника команди господарів за поведінку, яка не відповідає положенням методичних рекомендацій УЄФА щодо поведінки, передбаченої для осіб, що перебувають у технічній площі (рішення прийняте за взаємодії із 4-им арбітром).

19-ий тур, 10.12.2017, матч «Зоря» – «Шахтар»

51 хв. ЖК гравцю № 10 гостей було винесена правильно. Для того, щоб звільнитись від опіки суперника, футболіста № 96, він завдає йому удару ліктем в обличчя. Йдеться про неналежне застосування рук та неспортивну поведінку, за що, згідно методичних рекомендацій УЄФА, передбачено обов’язкове винесення попередження.

79 хв. Гравцю № 34 гостей було правильно винесена ЧК за отримання двох попереджень. Перше попередження на 18 хв за порушення скоєне у необачній манері (“careless”) проти суперника (пряма нога спрямована на суперника, футболіста № 27 господарів), що тягне за собою винесення ЖК (рішення прийняте за взаємодії із 4-им арбітром). Друга ЖК була винесена на 79 хв за очевидну симуляцію порушення з метою ведення в оману арбітра та задля 11У, підстав для призначення якого не було. Гравець № 2 господарів не скоює жодного порушення, а гравець № 34 гостей вирішує впасти на газон у штрафній площі. Ці обидві ситуації тягнуть за собою обов’язкове винесення ЖК, а отже і ЧК є правильною.

86 хв. ЧК за два попередження гравцю № 8 гостей була винесена неправильно: перше попередження на 53 хв, коли футболіст № 8 гостей скоює порушення на гравці № 7 господарів, було винесено правильно. Арбітр призначає ШУ, а гравець № 8 гостей у неповажній та демонстративній манері вибиває м’яч, протестуючи тим самим проти рішення арбітра. Друга ЖК на 86 хв, коли під час звичайного ігрового єдиноборства футболіст № 8 гостей необережно торкається гравця № 44 господарів, є несвоєчасною. Дисциплінарна санкція є поспішною та такою, що не відповідає ступеню порушення.

90 хв. 11У на користь господарів було призначено правильно. Гравець № 7 господарів завдає удару по м’ячу, який влучає у руку футболіста № 2 гостей, який знаходиться на траєкторії його польоту. При цьому його руки є виставленими за тулуб у неприродній спосіб, при цьому удар не був потужним. Гравець № 44 гостей демонстративно протестує, застосовуючи образливі слова, жести та рухи, і йому спочатку виносять ЖК. Він продовжує протестувати, провокуючи власне вилучення. Технічні та дисциплінарні санкції є бездоганними та такими, що були правильно застосовані у відповідності до Правил Гри.

Примітки:

ЗОГМ − Зрив Очевидної Гольової Можливості

СІП − Серйозне Ігрове Порушення

ЧК − Червона Картка

ЖК − Жовта Картка

ВУ − Вільний Удар

ШУ − Штрафний Удар

11У − 11-метровий удар

АА − Асистент Арбітра.