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Шахтер сыграет против Ромы 21 февраля в Харькове

Ответный поединок команд пройдет в Риме 13-го марта

  • 11.12.2017 15:49
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УЕФА
© УЕФА
В Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Чемпион Украины донецкий «Шахтер» сыграет против итальянской «Ромы», которая выиграла группу с «Челси», «Атлетико» и «Карабахом».
 
Первый матч пройдет 21 февраля в Харькове. Ответный поединок клубов состоится в Риме 13-го марта. 
 
Напомним, «Шахтер» уже оставил за бортом Лиги чемпионов одну итальянскую команду — «Наполи», который сейчас занимает 2-е место в Серии А, в то время, как «Рома» занимает 4-ю строчку турнирной таблицы.

Источник — Sport.ua

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