Шахтер сыграет против Ромы 21 февраля в Харькове

В Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Чемпион Украины донецкий «Шахтер» сыграет против итальянской «Ромы», которая выиграла группу с «Челси», «Атлетико» и «Карабахом».
Первый матч пройдет 21 февраля в Харькове. Ответный поединок клубов состоится в Риме 13-го марта.
Напомним, «Шахтер» уже оставил за бортом Лиги чемпионов одну итальянскую команду — «Наполи», который сейчас занимает 2-е место в Серии А, в то время, как «Рома» занимает 4-ю строчку турнирной таблицы.
Источник — Sport.ua
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