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Дмитрий ДЖУЛАЙ: «Стиль игры АЕКа может быть неприятным для Динамо»

Известный комментатор – о жеребьевке 1/16 финала Лиги Европы

  • 11.12.2017 15:30
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poshtivka.org. Дмитрий Джулай
© poshtivka.org. Дмитрий Джулай
Украинский комментатор Дмитрий Джулай поделился мнением о жеребьевке 1/16 финала Лиги Европы, в котором киевскому «Динамо» выпал греческий АЕК.
 
«Сейчас серьезные эксперты, конечно, сообщат, что они не понимают, как можно не пройти какой-то АЕК. Однако отмечу, что это достаточно компактная команда, которой не так легко забить. Соперник с таким стилем может быть неприятным для «Динамо» Хацкевича», – сказал Джулай.

Источник — Twitter

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