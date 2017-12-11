Дмитрий ДЖУЛАЙ: «Стиль игры АЕКа может быть неприятным для Динамо»

Украинский комментатор Дмитрий Джулай поделился мнением о жеребьевке 1/16 финала Лиги Европы, в котором киевскому «Динамо» выпал греческий АЕК.
«Сейчас серьезные эксперты, конечно, сообщат, что они не понимают, как можно не пройти какой-то АЕК. Однако отмечу, что это достаточно компактная команда, которой не так легко забить. Соперник с таким стилем может быть неприятным для «Динамо» Хацкевича», – сказал Джулай.
Источник — Twitter
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