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Фан-тур на матч Лиги Европы АЕК - Динамо Киев

Sport.ua приглашает болельщиков на выездной матч киевлян в Лиге Европы

  • 11.12.2017 15:09
  • 371 просмотров
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Метки
ФК Динамо
© ФК Динамо

Жеребьевка 1/16 финала подарила в соперники для киевского «Динамо» «теплый» греческий АЕК.

Sport.ua и Travelmaker.com.ua предлагают перенестись из ледяного украинского февраля в умеренный греческий. Средняя температура в феврале +15, столько же и вода в Средиземном море.

Матч АЕК – «Динамо» состоится 15 февраля.

Программа тура:

13 февраля. Прямой рейс из Киева доставит нас в Афины. Торопиться, как и все греки, не будем. Заселимся в отель, совершим ознакомительную прогулку по городу. Не забываем про узо, ракы и Метаксу :)

14 февраля. Ближе познакомимся с древним городом. Обязательно посетим Акрополь и Парфенон – визитные карточки города! Вечером можно съездить на мыс Сунион к храму Посейдона – полюбоваться закатом. Да и дата подходящая – день Святого Валентина.



15 февраля. День матча. В черте города еще уйма интереснейших и древнейших мест. Агора, Синтагма и Ликабет. Тут бы времени хватило!

Вечером нас ждет футбол и заслуженный отдых.

16 февраля. Отсыпаемся и отправляемся по домам!

Стоимость тура: 290* евро
* стоимость может меняться из-за изменений цен на авиабилеты

В стоимость тура включен авиаперелет по маршруту Киев – Афины – Киев (ручная кладь), проживание три ночи в отеле 3* в центре города (двухместные номера, завтраки, Wi-Fi), страховка, сопровождение организатора (при группах от 5 человек).
Дополнительно оплачивается: входные билеты в музеи, проезд по городу, билет на футбол

При оплате тура до 15 декабря - билет на футбол в подарок!

Дополнительные вопросы и запись на тур: travel@sport.ua или по телефону +380739118587

Источник — Sport.ua

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