Франческо ТОТТИ: «Жребий хороший, но не стоит недооценивать Шахтер»

Бывший нападающий итальянской «Ромы» Франческо Тотти оценил жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов , в которой его команде выпал донецкий «Шахтер».

«Исходя из того, какие были возможные варианты, то жребий хороший. Но не стоит недооценивать «Шахтер». Его игроки хороши технически и физически, команда хорошо играет дома.

Это будет открытый матч, но чем дальше, тем сложнее. Футбол полон сюрпризов, и мы создадим проблемы любому сопернику, с которым встретимся. Еще много вещей может произойти между декабрем и февралем, поэтому сейчас наши мысли сконцентрированы на чемпионате», – сказал Тотти.