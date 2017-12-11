Франческо ТОТТИ: «Жребий хороший, но не стоит недооценивать Шахтер»

Бывший нападающий итальянской «Ромы» Франческо Тотти оценил жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов, в которой его команде выпал донецкий «Шахтер».
«Исходя из того, какие были возможные варианты, то жребий хороший. Но не стоит недооценивать «Шахтер». Его игроки хороши технически и физически, команда хорошо играет дома.
Это будет открытый матч, но чем дальше, тем сложнее. Футбол полон сюрпризов, и мы создадим проблемы любому сопернику, с которым встретимся. Еще много вещей может произойти между декабрем и февралем, поэтому сейчас наши мысли сконцентрированы на чемпионате», – сказал Тотти.
Источник — Football-italia
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