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Франческо ТОТТИ: «Жребий хороший, но не стоит недооценивать Шахтер»

Легендарный футболист «Ромы» прокомментировал результат жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов

  • 11.12.2017 14:57
  • 2435 просмотров
  • 5 комментария
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Getty Images. Франческо Тотти
© Getty Images. Франческо Тотти
Бывший нападающий итальянской «Ромы» Франческо Тотти оценил жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов, в которой его команде выпал донецкий «Шахтер».
 
«Исходя из того, какие были возможные варианты, то жребий хороший. Но не стоит недооценивать «Шахтер». Его игроки хороши технически и физически, команда хорошо играет дома.
 
Это будет открытый матч, но чем дальше, тем сложнее. Футбол полон сюрпризов, и мы создадим проблемы любому сопернику, с которым встретимся. Еще много вещей может произойти между декабрем и февралем, поэтому сейчас наши мысли сконцентрированы на чемпионате», – сказал Тотти.

Источник — Football-italia

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Комментарии
    serge1234
    online
      serge1234, 11.12.2017 15:03
    -2
    Как Рома вон довольна АЕК поскромнее ведет себя.
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    basiak00
    online
      basiak00, 11.12.2017 15:10
    -1
    Тут как бэ вопрос по составу Шахтера на матч против Ромы. Продадут кого то из компашки Бернард, Фред, Исмаили и расклад уже будет не такой сладкий. Марлос, Тайсон..
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    bobul1980
      bobul1980, 11.12.2017 15:15
    +4
    Рома недооценит и поплатится
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    Юрий Карпенко
    online
    Юрий Карпенко, 11.12.2017 15:36
    0
    Тут может повторится история с Наполи, Рома имеет неплохие шансы на чемпионство, вообщем будет интересно
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    acfred
    acfred, 11.12.2017 15:37
    0
    basiak00, 11.12.2017 15:10
    Тут как бэ вопрос по составу Шахтера на матч против Ромы. Продадут кого то из компашки Бернард, Фред, Исмаили и расклад уже будет не такой сладкий. Марлос, Тайсон..
    там такой прайс поставят что никому не захочется подходить как минимум до лета)
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