СТУПАР: У Можаровского умер близкий родственник, он не отошел от шока

Бывший рефери ФИФА Мирослав Ступар рассказал о том, что у главного арбитра поединка 19-го тура УПЛ «Александрия» – «Динамо» (0:0) Юрия Можаровского умер один из близких родственников.

«Думаю, природа ошибок лежит в плоскости комитета арбитров ФФУ, его главы Лучано Лучи. Итальянец лишний раз доказал, что он не является топовым менеджером. Назначение Можаровского и Бойко на центральные матчи тура было ошибкой. Ошибкой не потому, что Юрий и Сергей – плохие арбитры, а потому, что они перед матчами оказались в ситуациях, которые не способствовали качественной работе.

Можаровский получил награду лучшего арбитра года, но даже не побывал на церемонии, поскольку в его семье произошло горе. У Юрия – траур из-за потери одного из близких родственников. Это не могло не отразиться на психологическом состоянии Можаровского.

Человек не смог отойти от шока, избавиться от тревоги, сконцентрироваться. Это дало основания для ошибок, которые Юрий допускал, начиная с десятой минуты (момент Гитченко – Мораес). Это просчет куратора – назначить на такую непростую игру психологически неподготовленного судью.

Бойко, в свою очередь, не отошел от поединка Лиги Европы «Вардар» – «Русенборг», который он судил в прошлый четверг. Перелеты, переезды, физические нагрузки и психологическая усталость сказались. Следовательно, в Запорожье Бойко в конце поединка не сумел разобраться с несколькими эпизодами так, как должен разбираться арбитр ФИФА», – сказал Ступар.