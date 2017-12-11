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СТУПАР: У Можаровского умер близкий родственник, он не отошел от шока

Бывший арбитр ФИФА прокомментировал судейство в матче 19 тура УПЛ «Александрия» — «Динамо» (0:0)

  • 11.12.2017 14:43
  • 2088 просмотров
  • 5 комментария
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dynamo.kiev.ua. Мирослав Ступар
© dynamo.kiev.ua. Мирослав Ступар
Бывший рефери ФИФА Мирослав Ступар рассказал о том, что у главного арбитра поединка 19-го тура УПЛ «Александрия» – «Динамо» (0:0) Юрия Можаровского умер один из близких родственников.
 
«Думаю, природа ошибок лежит в плоскости комитета арбитров ФФУ, его главы Лучано Лучи. Итальянец лишний раз доказал, что он не является топовым менеджером. Назначение Можаровского и Бойко на центральные матчи тура было ошибкой. Ошибкой не потому, что Юрий и Сергей – плохие арбитры, а потому, что они перед матчами оказались в ситуациях, которые не способствовали качественной работе.
 
Можаровский получил награду лучшего арбитра года, но даже не побывал на церемонии, поскольку в его семье произошло горе. У Юрия – траур из-за потери одного из близких родственников. Это не могло не отразиться на психологическом состоянии Можаровского.
 
Человек не смог отойти от шока, избавиться от тревоги, сконцентрироваться. Это дало основания для ошибок, которые Юрий допускал, начиная с десятой минуты (момент Гитченко – Мораес). Это просчет куратора – назначить на такую непростую игру психологически неподготовленного судью.
 
Бойко, в свою очередь, не отошел от поединка Лиги Европы «Вардар» – «Русенборг», который он судил в прошлый четверг. Перелеты, переезды, физические нагрузки и психологическая усталость сказались. Следовательно, в Запорожье Бойко в конце поединка не сумел разобраться с несколькими эпизодами так, как должен разбираться арбитр ФИФА», – сказал Ступар.

Источник — ua-football

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Комментарии
    serge1234
    online
      serge1234, 11.12.2017 14:49
    +19
    А чем вопросы к Бойко? Первая красная чистая. Пеналь тоже вроде без вопросов. Игрок руки поднимает, мяч в них попадает, увеличивая площадь тела. Вторая желтая Фреду тоже по делу, он ударил грубо в голеностоп, без попытки сыграть в мяч. Рак на него с матами пошел. В Европе за такое 6 игр в бане. Пора привыкать.
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    vadosshv0907
    online
      vadosshv0907, 11.12.2017 14:52
    +6
    Что у арбитра нет языка. Устал или семейные проблемы,можно было и отказаться. Но здесь наоборот желание судить и заработать деньги.
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    PTN PNH
    online
      PTN PNH, 11.12.2017 14:54
    +5
    ЕСЛИ САМ СУДЬЯ НЕ ПРОСИТ ОТСТРАНИТЬ ОТ ИГРЫ ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ,КАК КУРАТОР МОЖЕТ НАСИЛЬНО ЕГО ОТСТРАНИТЬ?
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    icebeer
    online
      icebeer, 11.12.2017 15:00
    -3
    Много Ступора.
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    AlexDSan
    online
      AlexDSan, 11.12.2017 15:48
    0
    От секрет, чому Бойко відсудив нормально і відкрито: він не встиг адаптуватись до "нормального рижого українського (перепрошую - домбаського - кроти ж грають за Домбас, а не Україну)" суддівства. М-да, це куратор точно погарячкував...
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