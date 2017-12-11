Чума на оба ваши дома

Достали. Оба. Такое впечатление, что существуют только эти два клуба, а вся остальная Украина служит им подмостками, а прочие команды – планктоном.

А уж в непримиримом состязании между собой все средства хороши. А если, упаси Боже, кого-нибудь из них обидят, разразится девятый вал, будет бушевать буря возмущения. И при этом обязательно виноват будет он – заклятый конкурент.

Хацкевич вчера после матча: «Чем ближе мы подбираемся к «Шахтеру», тем хуже судейство». Фред вчера после удаления: «Только «Динамо», да?»

И трогать ты их не моги – за их великий рост. Поэтому происшедшее вчера – это воистину светопреставление. Как можно не назначить пенальти в ворота соперника «Динамо» трижды за игру? Как можно удалить трех игроков «Шахтера» в течение десяти минут? Это же преступление, святотатство, уму нерастяжимо!

И лично мне безразлично, откуда ноги растут у этого судейства. Ясно одно: после вчерашнего никто не останется белым и пушистым. «Великое противостояние» вышло на новый виток, и в него стремятся вовлечь всех и вся. Так вот, лично я официально заявляю: я в нем не участвую, как не участвовал никогда.

Так же, как никогда не понимал этого идиотизма: «Критикуешь «Динамо»? Значит, ты – фанат «Шахтера»!» И наоборот, и третьего не дано. На всей планете есть Они и Мы… Ребята, а может вам как в чемпионате ГДР по хоккею, оставить в суперлиге две команды, и пусть себе шпилятся до полного осточертения хоть в двадцать кругов.

За «Шахтер» болел только тогда, когда он еще только пытался составить хоть какую-то альтернативу давно надоевшей диктатуре «Динамо». Точнее, при Викторе Прокопенко. За «Динамо» - только тогда, когда явно доминировать стал «Шахтер»: особенно при Демьяненко и Семине. В последние годы как-то безразличны оба.

Куда интереснее было сопереживать «Металлисту» и «Днепру» (пусть руководство последнего и утомляло своим воинствующим дилетантизмом). Был еще «Черноморец» Григорчука… Но не будем о грустном. Шо делать, мама: розы отцвели. Впрочем, сегодня, бывает, симпатизируешь той же «Заре». Еще реже – «Ворскле». Но, увы, уровень не тот, а главное – стабильности нету.

Как же они достали, эти два монстра! Мало того, что сгребают оптом и в розницу всех юных талантов страны, а потом милостиво раздают многих из них по арендам, нередко в их же бывшие клубы. И при этом не дают возможности сыграть против себя любимых. Они еще и требуют к себе особого отношения.

Возможно ли представить, чтобы кто-нибудь кроме них мог выйти в полуфинал Кубка без игры - из-за того что его не устроило состояние поля? Или до сих пор не получил реального технического поражения за то, что тупо «продинамил» на ровном месте матч чемпионата под девизом: «Как бы чего не вышло»?

Я не знаю, как там расположились звезды, что обе игры, вызвавшие столь громкий резонанс, состоялись в один день. И какое, на самом деле, отношение имеют или не имеют к этому конкуренты. Не знаю, и не хочу знать. Ибо таки-достали уже. Я просто попытаюсь спокойно проследить ход главных событий в этих матчах. А они, к сожалению, тесно увязаны с судейством.

Поэтому, как всегда, прибегаю к помощи своего приятеля-консультанта, профессионального футбольного арбитра, живущего за рубежом. И, как всегда, это будет всего лишь его личное мнение, не более. Но и оно будет адекватнее взгляда на арбитраж того же Хацкевича, к примеру, который не знает, или делает вид, что не знает азов.

«Когда спрашиваю у четвертого судьи, почему не было пенальти, он говорит, что есть главный арбитр, и он отвечает за это. Но четвертый судья влияет на удаление нашего тренера. Это уже получается не закономерность. Нет слов».

Таки-да, нет слов – одни буквы. Потому что сначала четко указаны рамки компетенции четвертого судьи, а потом это же названо незакономерным. Наверное, все-таки, лукавит в расчете на то, что пипл схавает. Ведь, как говорится, не первый же день замужем.

Скажу сразу, что матч из Александрии мы оба вынуждены были смотреть не в прямом эфире, поэтому некоторые детали могли оказаться за кадром.

Итак, если говорить о не назначенных пенальти, то, как минимум, один из них, на взгляд моего собеседника, имел место быть. Речь идет о фоле на Кадаре на 42-й минуте. И этого уже достаточно, чтобы предположить результативную ошибку Можаровского, которая могла повлиять на исход игры.

Удаление Беседина на 78-й. «Согласен с судьей. У него была идеальная позиция, да и действительно «рисовал».

Так что преувеличивать не будем, но здесь дыма без огня, похоже, не было. Другое дело, что клубы дыма могли бы быть и куда менее густыми.

К примеру (просто этот пример автору ближе), если бы «Динамо» из матча в матч судили, как «Черноморец» (начиная с двух непоставленных пенальти в игре с киевлянами в первом туре и заканчивая атипичным удалением в последнем)… Да нет, это попросту невозможно представить по отношению к наши небожителям.

Но кто бы мог представить что в Александрии были только ягодки, и что в этот же день случатся еще более резонансные события, и в итоге «Динамо» еще и «наживет» очечко!

Теперь в Запорожье. 80-я минута – удаление Петряка. «Аналогично Беседину». То есть, второе предупреждение по делу.

Хорошо бы поговорить отдельно о первом, но и оно, и вторая желтая карточка для Фреда на 86-й у нас останутся без комментариев. По единственной причине: неудовлетворительное качество повторов на канале «2+2», о чем мы уже говорили с Вами раньше.

Пенальти же, как и удаление Ракицкого (и первая карточка Фреду), не вызывают никаких вопросов. В сухом остатке имеем: все, что удалось рассмотреть моему «независимому эксперту», говорит исключительно в пользу Бойко. Теперь с интересом ждем авторитетных мнений.

А еще будет крайне любопытно проследить за тем, какие санкции последуют в отношении тренеров. Для Хацкевича (или «Динамо»), учитывая системность его заявлений, был бы логичен солидный штраф и что-нибудь вроде последнего китайского предупреждения. Ну, а с Фонсекой разговор должен быть особый.

Предпринятая им сотоварищи послематчевая атака на арбитра, по идее, должна привести к серьезной дисквалификации. К слову, Вам не показалось удивительным, что от всей этой своры, рванувшей к Бойко с финальным свистком (извините, но именно так оно выглядело, и другое слово подобрать трудно), его кое-как пытался защищать один пожилой дядечка в форме?

А будь на их месте условный Зозуля? Вспомнил о нем не только поэтому. Помнится, тогда попинавший судей герой в итоге, что называется, отделался легким испугом. Это при том, что он геройствовал, уже будучи дисквалифицированным.

Так что теперь? Чем ограничатся наши футбольные власти, находящиеся между двух огней – меж двух жерновов сильных мира сего? Строгим выговором с занесением в личное дело?

А вы, ребята, давайте, соревнуйтесь в том, кто придумает более грязные оскорбления для судей. А главное – друг дружку не забудьте поливать: ведь это жж-ж неспроста – это все придумал Черчилль в восемнадцатом году!!!

Или знаете что, соломонов совет: объединитесь против общего врага – автора. Потому что я еще раз говорю: достали. Оба. И еще неизвестно, чего больше от вас украинскому футболу – пользы или вреда. Как писал Шекспир, чума на оба ваши дома!

А может быть, действительно – в суперлигу их обоих, и пусть там месятся без ущерба для окружающих, и с вечной гарантией участия в Лиге чемпионов? А для остальных – нормальный равноправный чемпионат. А судей пущай себе из-за границы выписывают: все равно местных, кто достоин их высочайшего уровня, нет, и скоро уже совсем не будет.