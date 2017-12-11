Чума на оба ваши дома

Достали. Оба. Такое впечатление, что существуют только эти два клуба, а вся остальная Украина служит им подмостками, а прочие команды – планктоном.
А уж в непримиримом состязании между собой все средства хороши. А если, упаси Боже, кого-нибудь из них обидят, разразится девятый вал, будет бушевать буря возмущения. И при этом обязательно виноват будет он – заклятый конкурент.
Хацкевич вчера после матча: «Чем ближе мы подбираемся к «Шахтеру», тем хуже судейство». Фред вчера после удаления: «Только «Динамо», да?»
И трогать ты их не моги – за их великий рост. Поэтому происшедшее вчера – это воистину светопреставление. Как можно не назначить пенальти в ворота соперника «Динамо» трижды за игру? Как можно удалить трех игроков «Шахтера» в течение десяти минут? Это же преступление, святотатство, уму нерастяжимо!
И лично мне безразлично, откуда ноги растут у этого судейства. Ясно одно: после вчерашнего никто не останется белым и пушистым. «Великое противостояние» вышло на новый виток, и в него стремятся вовлечь всех и вся. Так вот, лично я официально заявляю: я в нем не участвую, как не участвовал никогда.
Так же, как никогда не понимал этого идиотизма: «Критикуешь «Динамо»? Значит, ты – фанат «Шахтера»!» И наоборот, и третьего не дано. На всей планете есть Они и Мы… Ребята, а может вам как в чемпионате ГДР по хоккею, оставить в суперлиге две команды, и пусть себе шпилятся до полного осточертения хоть в двадцать кругов.
За «Шахтер» болел только тогда, когда он еще только пытался составить хоть какую-то альтернативу давно надоевшей диктатуре «Динамо». Точнее, при Викторе Прокопенко. За «Динамо» - только тогда, когда явно доминировать стал «Шахтер»: особенно при Демьяненко и Семине. В последние годы как-то безразличны оба.
Куда интереснее было сопереживать «Металлисту» и «Днепру» (пусть руководство последнего и утомляло своим воинствующим дилетантизмом). Был еще «Черноморец» Григорчука… Но не будем о грустном. Шо делать, мама: розы отцвели. Впрочем, сегодня, бывает, симпатизируешь той же «Заре». Еще реже – «Ворскле». Но, увы, уровень не тот, а главное – стабильности нету.
Как же они достали, эти два монстра! Мало того, что сгребают оптом и в розницу всех юных талантов страны, а потом милостиво раздают многих из них по арендам, нередко в их же бывшие клубы. И при этом не дают возможности сыграть против себя любимых. Они еще и требуют к себе особого отношения.
Возможно ли представить, чтобы кто-нибудь кроме них мог выйти в полуфинал Кубка без игры - из-за того что его не устроило состояние поля? Или до сих пор не получил реального технического поражения за то, что тупо «продинамил» на ровном месте матч чемпионата под девизом: «Как бы чего не вышло»?
Я не знаю, как там расположились звезды, что обе игры, вызвавшие столь громкий резонанс, состоялись в один день. И какое, на самом деле, отношение имеют или не имеют к этому конкуренты. Не знаю, и не хочу знать. Ибо таки-достали уже. Я просто попытаюсь спокойно проследить ход главных событий в этих матчах. А они, к сожалению, тесно увязаны с судейством.
Поэтому, как всегда, прибегаю к помощи своего приятеля-консультанта, профессионального футбольного арбитра, живущего за рубежом. И, как всегда, это будет всего лишь его личное мнение, не более. Но и оно будет адекватнее взгляда на арбитраж того же Хацкевича, к примеру, который не знает, или делает вид, что не знает азов.
«Когда спрашиваю у четвертого судьи, почему не было пенальти, он говорит, что есть главный арбитр, и он отвечает за это. Но четвертый судья влияет на удаление нашего тренера. Это уже получается не закономерность. Нет слов».
Таки-да, нет слов – одни буквы. Потому что сначала четко указаны рамки компетенции четвертого судьи, а потом это же названо незакономерным. Наверное, все-таки, лукавит в расчете на то, что пипл схавает. Ведь, как говорится, не первый же день замужем.
Скажу сразу, что матч из Александрии мы оба вынуждены были смотреть не в прямом эфире, поэтому некоторые детали могли оказаться за кадром.
Итак, если говорить о не назначенных пенальти, то, как минимум, один из них, на взгляд моего собеседника, имел место быть. Речь идет о фоле на Кадаре на 42-й минуте. И этого уже достаточно, чтобы предположить результативную ошибку Можаровского, которая могла повлиять на исход игры.
Удаление Беседина на 78-й. «Согласен с судьей. У него была идеальная позиция, да и действительно «рисовал».
Так что преувеличивать не будем, но здесь дыма без огня, похоже, не было. Другое дело, что клубы дыма могли бы быть и куда менее густыми.
К примеру (просто этот пример автору ближе), если бы «Динамо» из матча в матч судили, как «Черноморец» (начиная с двух непоставленных пенальти в игре с киевлянами в первом туре и заканчивая атипичным удалением в последнем)… Да нет, это попросту невозможно представить по отношению к наши небожителям.
Но кто бы мог представить что в Александрии были только ягодки, и что в этот же день случатся еще более резонансные события, и в итоге «Динамо» еще и «наживет» очечко!
Теперь в Запорожье. 80-я минута – удаление Петряка. «Аналогично Беседину». То есть, второе предупреждение по делу.
Хорошо бы поговорить отдельно о первом, но и оно, и вторая желтая карточка для Фреда на 86-й у нас останутся без комментариев. По единственной причине: неудовлетворительное качество повторов на канале «2+2», о чем мы уже говорили с Вами раньше.
Пенальти же, как и удаление Ракицкого (и первая карточка Фреду), не вызывают никаких вопросов. В сухом остатке имеем: все, что удалось рассмотреть моему «независимому эксперту», говорит исключительно в пользу Бойко. Теперь с интересом ждем авторитетных мнений.
А еще будет крайне любопытно проследить за тем, какие санкции последуют в отношении тренеров. Для Хацкевича (или «Динамо»), учитывая системность его заявлений, был бы логичен солидный штраф и что-нибудь вроде последнего китайского предупреждения. Ну, а с Фонсекой разговор должен быть особый.
Предпринятая им сотоварищи послематчевая атака на арбитра, по идее, должна привести к серьезной дисквалификации. К слову, Вам не показалось удивительным, что от всей этой своры, рванувшей к Бойко с финальным свистком (извините, но именно так оно выглядело, и другое слово подобрать трудно), его кое-как пытался защищать один пожилой дядечка в форме?
А будь на их месте условный Зозуля? Вспомнил о нем не только поэтому. Помнится, тогда попинавший судей герой в итоге, что называется, отделался легким испугом. Это при том, что он геройствовал, уже будучи дисквалифицированным.
Так что теперь? Чем ограничатся наши футбольные власти, находящиеся между двух огней – меж двух жерновов сильных мира сего? Строгим выговором с занесением в личное дело?
А вы, ребята, давайте, соревнуйтесь в том, кто придумает более грязные оскорбления для судей. А главное – друг дружку не забудьте поливать: ведь это жж-ж неспроста – это все придумал Черчилль в восемнадцатом году!!!
Или знаете что, соломонов совет: объединитесь против общего врага – автора. Потому что я еще раз говорю: достали. Оба. И еще неизвестно, чего больше от вас украинскому футболу – пользы или вреда. Как писал Шекспир, чума на оба ваши дома!
А может быть, действительно – в суперлигу их обоих, и пусть там месятся без ущерба для окружающих, и с вечной гарантией участия в Лиге чемпионов? А для остальных – нормальный равноправный чемпионат. А судей пущай себе из-за границы выписывают: все равно местных, кто достоин их высочайшего уровня, нет, и скоро уже совсем не будет.
Автор — Игорь Юрич, Sport.ua
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аноним?
Одна команда за весь матч не может гуль забиты и уповает на пенальти. И эта команда претендует на чемпионство. И играет против аутсайдера.
Вторая привыкла сносить игроков соперника и что ее за это ничего не бывает. А когда за нарушение показывуют желтую, так это же НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ!!! Учтите, никому ведь не показали прямую красную. Все по две желтые получили.
Блин, да забывайте вы жолы в конце концов! У вас нападающие миллионы стоят. А то забьют один гол и думают прокатит. А если не прокатывает, так судьи виноваты.
По реакции тренера и игроков Шахты там должна быть длительная дисквалификация и большой штраф. И чтобы два раза не вставать сразу Палкину штраф за длинный язык.
Хацкевичу тоже сделать последнее не китайское предупреждение. Не устраивает судейство в определенной игре? Обращайтесь в ФФУ, предоставляете доказательство непрофессионализма судьи, и пусть его отсраняю от работы. А языком телепать и Суркис умеет.
Прям вижу картину, два Суркиса в кабинете мнутся с телефоном в руке и спорят:
-Гриша, ты старший, ты и звони!
- Игорь, мля, ты Президент клуба или я? Звони и не выеживайся...
Игорь мнётся с ноги на ногу, не попадает по кнопкам, но с третьего раза таки набирает правильно номер. Через 7 гудков, за время которых Игорь сильно поседел, а Гриша потерял 1,5 кг пОтом, на том конце раздалось резкое :
-Да.
-Алло, Ринат? !!Надо расходится, Юрич " официально заявил , что он в этом не участвует"!
- Да, я видел. Сам не знаю , что теперь делать...."
Забивайте по 3 голи у першому таймі, а далі катайте на раслабоні.
А вони кричать, що всі винні, крім них - потім те ж саме кричать по тв дві передачі...
А як ітог собачаться вболівальники.
да забывайте вы жолы в конце концов!
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