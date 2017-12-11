Жеребьевка Лиги Европы. Динамо сыграет с АЕК в 1/16 финала

Юрич такой кумедный))Прям вижу картину, два Суркиса в кабинете мнутся с телефоном в руке и спорят...

Рідкісний випадок, але згоден я з Юрічем.Забивайте по 3 голи у першому таймі, а далі катайте на р...

не может гуль забитыда забывайте вы жолы в конце концов!

От секрет, чому Бойко відсудив нормально і відкрито: він не встиг адаптуватись до "нормально...

Тут Рейтинг УЕФА в помощь. Украина 8 место, Греция 15. В курсе же как как он формируется?)Вы очен...

непоганий жереб. Так що успіхів ДК в 1/16ну і не виходить переможець на Зеніт-Селтік. там і жереб...

Хочеш сказати, що Динамо - Селтік - це дуже "смачна" пара?