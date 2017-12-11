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Жеребьевка Лиги Европы. Динамо сыграет с АЕК в 1/16 финала

Киевляне отправятся в гости к Дмитрию Чигринскому

  • 11.12.2017 14:31
  • 11063 просмотров
  • 39 комментария
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Getty Images
© Getty Images

В Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы, где продолжает свое выступление киевское «Динамо».

Вице-чемпион Украины начнет 2018-й год дуэлью с греческим АЕКом за который выступает Дмитрий Чигринский. Первый матч киевляне проведут на выезде.

Матчи пройдут 15 и 22 февраля.

Все пары 1/16 финала выглядат так:

«Боруссия» Д - «Аталанта»
«Ницца» - «Локомотив»
«Копенгаген» - «Атлетико»
«Спартак» - «Атлетик»
АЕК – «Динамо» Киев
«Селтик» - «Зенит»
«Наполи» - «Лейпциг»
«Црвена Звезда» - ЦСКА
«Лион» - «Вильярреал»
«Реал Сосьедад» - «Зальцбург»
«Партизан» - «Виктория Плзень»
«Стяуа» - «Лацио»
«Лудогорец» - «Милан»
«Астана» - «Спортинг»
«Эстерсунд» - «Арсенал»
«Марсель» - «Брага»

Жеребьевка 1/8 финала состоится 23 февраля.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 11.12.2017 14:49
    +4
    ZAKARPATFAN (Ужгород), 11.12.2017 14:37
    Найслабший суперник із можливих судячи по теперішній формі в якій перебуває АЕК. Динамо можна вітати з виходом далі вже зараз.
    Ану розкажи що там з формою АЕКа? Вони вже не програють 10 матчів. І в групі з: Мілан,Рієка,Аустрія також не програли жодного разу.
    Хоть Мілан і не той, але з ними вони також зіграли достойно: 0-0, 0-0.
    Ссылка
    Andrey Balkonsky
    online
      Andrey Balkonsky, 11.12.2017 14:51
    -8
    победитель пары Динамо-АЭК встретится с победителем пары Селтик-Зенит.Ай да смачно будет.
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    pylyporlyk
    online
      pylyporlyk, 11.12.2017 14:52
    +3
    Боруссія, Атлетіко, Арсенал, Наполі, - на пізніх стадіях ЛЄ може бути дуже цікаво...
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    Sirrko
    online
      Sirrko, 11.12.2017 14:53
    +9
    Динамо выходит на победителя пары Селтик -Зенит
    ===============================================
    Нет. Будет еще жребий. Не тупи
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    alegofich
    online
    alegofich, 11.12.2017 14:55
    +2
    moris24, 11.12.2017 14:35
    А с кем Эстерсунд?
    Арсенал
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    Тенетов Артём
    online
      Тенетов Артём, 11.12.2017 14:56
    +1
    Чемпионат Греции слаб. в сравнении с украинским. У Динамо есть шансы. В целом жребий нормальный для обеих наших клубов. 50/50 и там и там.
    Ссылка
    Omega78
    online
    Omega78, 11.12.2017 14:56
    0
    Хорошие пары в целом! Отличный вариант для Динамо в том числе!
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    Jovi Burst
    online
      Jovi Burst, 11.12.2017 14:57
    +4
    Учитывая, что могли выпасть Наполи и Боруссия, жребий можно назвать удачным.
    Греков Динамо точно в состоянии пройти, по крайней мере.
    Если не проходить такого соперника, то на стадии 1/8 и ловить нечего.
    Но АЕК точнее не слабее нашей Зари, например.
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    icebeer
    online
      icebeer, 11.12.2017 14:57
    -1
    АЕК ща на подъёме. (с)
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    Andrey Balkonsky
    online
      Andrey Balkonsky, 11.12.2017 14:59
    -2
    Sirrko, 11.12.2017 14:53
    Динамо выходит на победителя пары Селтик -Зенит
    ===============================================
    Нет. Будет еще жребий. Не тупи
    ________________________________________________________
    ___________________________________
    Уже расписаны пары.Динамо уже знает своего потенциального соперника по 1/8
    Ссылка
    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 11.12.2017 15:01
    0
    Andrey Balkonsky, 11.12.2017 14:51
    победитель пары Динамо-АЭК встретится с победителем пары Селтик-Зенит.Ай да смачно будет.
    Так не буде такого скільки раз говорити?
    Тенетов Артём, 11.12.2017 14:56
    Чемпионат Греции слаб. в сравнении с украинским. У Динамо есть шансы. В целом жребий нормальный для обеих наших клубов. 50/50 и там и там.
    Олімпіакос, ПАОК, АЕК, Панатінаікос, тому він точно не слабший.
    Ссылка
    Sirrko
    online
      Sirrko, 11.12.2017 15:09
    +2
    Уже расписаны пары/
    ===========================================================================
    ==
    Такого при жребии уже лет 5 нету. Раньше было, не спорю.
    Даже тут в этой статье написано "Жеребьевка 1/8 финала состоится 23 февраля."

    А теперь подумай ...
    Ссылка
    Andrey Balkonsky
    online
      Andrey Balkonsky, 11.12.2017 15:11
    -2
    Sirrko, 11.12.2017 15:09
    Уже расписаны пары/
    ===========================================================================
    ==
    Такого при жребии уже лет 5 нету. Раньше было, не спорю.
    Даже тут в этой статье написано "Жеребьевка 1/8 финала состоится 23 февраля."А теперь подумай ...
    _______________________________________________________________
    на сайте ошибка.
    Ссылка
    icebeer
    online
      icebeer, 11.12.2017 15:32
    -1
    Andrey Balkonsky, 11.12.2017 15:11
    Sirrko, 11.12.2017 15:09
    Уже расписаны пары/======================================================================
    =======Такого при жребии уже лет 5 нету. Раньше было, не спорю.Даже тут в этой статье написано "Жеребьевка 1/8 финала состоится 23 февраля."А теперь подумай ...

    _______________________________________________________________на сайте ошибка.
    Твою бы упёртость,да в мирных целях.
    Ссылка
    nesenyk
    online
      nesenyk, 11.12.2017 15:32
    -4
    Вот что шубы животворящие делают,ай да жмуркис,ай да прохвост.
    Ссылка
    Grey Eminence
    online
    Grey Eminence, 11.12.2017 15:36
    +4
    Я смотрю тут уже собрались эксперты греческого футбола
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    M-E-S-S-E-R
    online
      M-E-S-S-E-R, 11.12.2017 15:37
    +1
    Andrey Balkonsky, 11.12.2017 14:51
    победитель пары Динамо-АЭК встретится с победителем пары Селтик-Зенит.Ай да смачно будет.
    Хочеш сказати, що Динамо - Селтік - це дуже "смачна" пара?
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    nick07
    online
      nick07, 11.12.2017 15:37
    +1
    непоганий жереб. Так що успіхів ДК в 1/16
    ну і не виходить переможець на Зеніт-Селтік. там і жеребкування додаткове. І УЄФА ніби в регаменті прописали щоб розводити українські та російські клуби
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    Тенетов Артём
    online
      Тенетов Артём, 11.12.2017 15:45
    0
    Vitalik Shevchenko, 11.12.2017 15:01
    Andrey Balkonsky, 11.12.2017 14:51
    победитель пары Динамо-АЭК встретится с победителем пары Селтик-Зенит.Ай да смачно будет.

    Так не буде такого скільки раз говорити?





    Тенетов Артём, 11.12.2017 14:56
    Чемпионат Греции слаб. в сравнении с украинским. У Динамо есть шансы. В целом жребий нормальный для обеих наших клубов. 50/50 и там и там.

    Олімпіакос, ПАОК, АЕК, Панатінаікос, тому він точно не слабший.

    Тут Рейтинг УЕФА в помощь. Украина 8 место, Греция 15. В курсе же как как он формируется?)
    Вы очень любим рассказывать о том какой слабый наш чемпионат. При этом в топе всегда Чемпов и на евроарене выбиваем лидера чемп Италии, обыгрываем лидера Англии в самом престижном турнире.
    Ссылка
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