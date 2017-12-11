Жеребьевка Лиги Европы. Динамо сыграет с АЕК в 1/16 финала

В Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы, где продолжает свое выступление киевское «Динамо».
Вице-чемпион Украины начнет 2018-й год дуэлью с греческим АЕКом за который выступает Дмитрий Чигринский. Первый матч киевляне проведут на выезде.
Матчи пройдут 15 и 22 февраля.
Все пары 1/16 финала выглядат так:
«Боруссия» Д - «Аталанта»
«Ницца» - «Локомотив»
«Копенгаген» - «Атлетико»
«Спартак» - «Атлетик»
АЕК – «Динамо» Киев
«Селтик» - «Зенит»
«Наполи» - «Лейпциг»
«Црвена Звезда» - ЦСКА
«Лион» - «Вильярреал»
«Реал Сосьедад» - «Зальцбург»
«Партизан» - «Виктория Плзень»
«Стяуа» - «Лацио»
«Лудогорец» - «Милан»
«Астана» - «Спортинг»
«Эстерсунд» - «Арсенал»
«Марсель» - «Брага»
Жеребьевка 1/8 финала состоится 23 февраля.
Источник — Sport.ua
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Хоть Мілан і не той, але з ними вони також зіграли достойно: 0-0, 0-0.
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Нет. Будет еще жребий. Не тупи
Греков Динамо точно в состоянии пройти, по крайней мере.
Если не проходить такого соперника, то на стадии 1/8 и ловить нечего.
Но АЕК точнее не слабее нашей Зари, например.
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Нет. Будет еще жребий. Не тупи
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Уже расписаны пары.Динамо уже знает своего потенциального соперника по 1/8
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Такого при жребии уже лет 5 нету. Раньше было, не спорю.
Даже тут в этой статье написано "Жеребьевка 1/8 финала состоится 23 февраля."
А теперь подумай ...
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Такого при жребии уже лет 5 нету. Раньше было, не спорю.
Даже тут в этой статье написано "Жеребьевка 1/8 финала состоится 23 февраля."А теперь подумай ...
на сайте ошибка.
Уже расписаны пары/======================================================================
=======Такого при жребии уже лет 5 нету. Раньше было, не спорю.Даже тут в этой статье написано "Жеребьевка 1/8 финала состоится 23 февраля."А теперь подумай ...
_______________________________________________________________на сайте ошибка.
ну і не виходить переможець на Зеніт-Селтік. там і жеребкування додаткове. І УЄФА ніби в регаменті прописали щоб розводити українські та російські клуби
победитель пары Динамо-АЭК встретится с победителем пары Селтик-Зенит.Ай да смачно будет.
Так не буде такого скільки раз говорити?
Тенетов Артём, 11.12.2017 14:56
Чемпионат Греции слаб. в сравнении с украинским. У Динамо есть шансы. В целом жребий нормальный для обеих наших клубов. 50/50 и там и там.
Олімпіакос, ПАОК, АЕК, Панатінаікос, тому він точно не слабший.
Тут Рейтинг УЕФА в помощь. Украина 8 место, Греция 15. В курсе же как как он формируется?)
Вы очень любим рассказывать о том какой слабый наш чемпионат. При этом в топе всегда Чемпов и на евроарене выбиваем лидера чемп Италии, обыгрываем лидера Англии в самом престижном турнире.
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