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Cергей РАФАИЛОВ: «Шахтеру всегда все позволялось»

Гендиректор «Зари» считает, что Сергей Бойко адекватно отработал на матче «Заря» - «Шахтер»

  • 11.12.2017 14:30
  • 1790 просмотров
  • 5 комментария
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Sport.ua. Сергей Рафаилов
© Sport.ua. Сергей Рафаилов

Генеральный директор «Зари» Сергей Рафаилов прокомментировал судейство в матче против «Шахтера» (2:1).

«На мой взгляд, судья адекватно отработал этот матч. Все карточки, желтые и красные, были даны по делу. Другой вопрос в том, что не во всех матчах арбитры решаются наказывать игроков «Шахтера».

Горнякам позволялось всегда всё. Во многих матчах были апелляции к арбитрам со стороны Ракицкого, Степаненко, Срны. Вчера был, наверное, первый раз, когда арбитр адекватно и в полной мере оценил каждое действие соперника.

Вспомним матч с «Вересом». Спорный мяч был забит в наши ворота, но никто из нас не выбегал на поле после финального свистка, не толкал и не замахивался на судей, не бил дверь в раздевалках. Хотя в том матче против «Вереса» ошибка судьи была налицо.

На протяжении многих матчей мы видели, насколько неадекватно ведет себя как главный тренер «Шахтера», так и его помощники. Некоторых из них нужно загнать на трибуну матчей на десять. Чтобы это подействовало, как отрезвляющий душ, на всех.

Нецензурные выражения от футболистов тоже имели место быть, в том числе и бразильских. Они очень плохо говорят на русском языке, но матерные слова знают очень хорошо.

Надеюсь, что соответствующие органы дадут адекватную оценку всем тем действиям, которые были вчера на поле после финального свистка. Если уж взялись за наведение порядка, то попробуйте его навести после этой игры», – сказал Рафаилов. 

Источник — ФК Заря

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Комментарии
    karron
    online
      karron, 11.12.2017 14:33
    +22
    Браво Впаяв правду в очі
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    vikman
      vikman, 11.12.2017 14:34
    +16
    Красавчик! Все по делу!!
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    Nashwill
    online
      Nashwill, 11.12.2017 14:50
    +8
    зараз почнеться вилив бруду від даунецьких... Суркісвсекупив,шуби,шапки... "бєдний вєлікій шахтьор"
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    Евгений Нескажу
      Евгений Нескажу, 11.12.2017 15:11
    +7
    если бы шахтер всегда судили по правилам, то такие матчи как вчера, с удалениями были бы постоянно. Наконец то нашелся судья, который не побоялся судить шахту так как нужно, а не как скажут!
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    Виктор Алтухов
    online
    Виктор Алтухов, 11.12.2017 15:43
    -2
    Не согласен. Если бы Шахтер судили всегда по правилам, то, после ошибочного первого удаления, второго и третьего бы не было. Заре повезло.
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