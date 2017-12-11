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Cергей РАФАИЛОВ: «Два иностранца приедут на просмотр до Нового года»

Генеральный директор «Зари» - о возможных кадровых изменениях в команде

  • 11.12.2017 14:10
  • 1770 просмотров
  • 1 комментария
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Sport.ua. Сергей Рафаилов
© Sport.ua. Сергей Рафаилов

Луганский клуб ищет замену игрокам, которые покинули команду.

«В первую очередь, нам нужно закрыть пробел в защитной линии. В моей истории работы в «Заре» мы никогда так много не пропускали. Разве что, первые два года. Луганчане всегда славились хорошей защитой. Но в этом году мы очень много пропустили. Так сложилось, что Пилявский снизил требования к себе. Мне непонятно почему. Очень сложно играть Вячеславу Чечеру, хотя огромное спасибо ему за то, что он сегодня в команде и приносит нам исключительно пользу. Получил травму Василий Прийма, но он не проходил с нами сборы. Поэтому тренер в обороне делал постоянные эксперименты. В центре играли то Харатин, то Гордиенко, то Гречишкин.

Сейчас встал вопрос и о крайних защитниках. Причём, совершенно неожиданно. Футболисты обещали нам, что продлят контракты. Но этого не случилось. Придётся строить новую команду. Я всегда подбадриваю Юрия Вернидуба и говорю, что так интереснее работать.

У нас есть виды на новых футболистов. Два иностранных игрока приедут проходить медосмотр ещё до Нового Года. Ожидаем так же, что будет два украинца в защитной линии. Ведём переговоры с ещё двумя молодыми украинцами. Но и это не финал. Плюс, ведём переговоры так же с двумя серьёзными игроками. Итого, восемь футболистов на данный момент», - сказал Рафаилов.

Отметим, что «Зарю» точно покинут Гречишкин , Сухоцкий и Шевченко. Опанасенко даст ответ, останется ли он в клубе до 20-го декабря. 

Источник — ФК Заря

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Комментарии
    Юрий Карпенко
    online
    Юрий Карпенко, 11.12.2017 15:22
    +1
    Да Вернидубу не позавидуешь, к сожалению таковы реалии сегодняшнего футбола
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