Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Панькив — лучший игрок 19-го тура УПЛ

Голкипер «Александрии» сумел сохранить свои ворота «сухими»

  • 11.12.2017 14:09
  • 25 просмотров
  • 0 комментария
Метки
УПЛ. Юрий Панькив
© УПЛ. Юрий Панькив
Голкипер «Александрии» Юрий Панькив признан лучшим игроком 19-го тура украинской Премьер-лиги. 
 
Напомним, в заключительном туре осенней части чемпионата «Александрия» сыграла вничью с «Динамо» – 0:0.
 
Лучшего игрока выбирал экспертный совет – Игорь Шуховцев, Леонид Буряк, Анатолий Чанцев, Александр Сопко, Виктор Грачев, Степан Юрчишин, Александр Денисов.

Источник — УПЛ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.