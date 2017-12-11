Панькив — лучший игрок 19-го тура УПЛ

Голкипер «Александрии» Юрий Панькив признан лучшим игроком 19-го тура украинской Премьер-лиги.
Напомним, в заключительном туре осенней части чемпионата «Александрия» сыграла вничью с «Динамо» – 0:0.
Лучшего игрока выбирал экспертный совет – Игорь Шуховцев, Леонид Буряк, Анатолий Чанцев, Александр Сопко, Виктор Грачев, Степан Юрчишин, Александр Денисов.
Источник — УПЛ
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