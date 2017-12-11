Мирча ЛУЧЕСКУ: «Бутко удивил больше всех»

Бывший наставник «Шахтера» Мирча Луческу прокомментировал игру команды в матче против «Манчестер Сити» (2:1).

«Полтора года не смотрел команду вживую. Вижу лучшую организацию на поле, футболисты возмужали, стали более опытными. Очень хороший матч: фантастический гол Бернарда, замечательные рывки Марлоса и Тайсона.

Команда очень мощная, особенно в защите. С начала «Шахтер» комфортно выглядел в этой ситуации.

Наверное, единственный игрок, который меня удивил, это Бутко. Остальные играет в тот же футбол, но у них гораздо больше опыта. Очень хорошо отрабатывают в обороне, фантастически в атаке.

Меня удивила работа Бернарда на оборону, ведь на что он способен в атаке мы и так знали. Абсолютно все за рубежом знают, кто такой «Шахтер». Я горжусь, что работал с этой командой 12 лет.

Помню игроков, которых воспитал «Шахтер». Болельщики видят Фернандиньо в «Манчестер Сити», Мхитаряна в «Манчестер Юнайтед», Дугласа в «Ювентусе». Мы творили невероятные вещи, и «Шахтер» продолжает это делать.

В марте будет сложнее. Возможно, им достанется «Барселона». Но я вижу, что эти игроки и команда могут пройти дальше», – сказал Луческу.