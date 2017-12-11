Шахтер сыграет с Ромой в 1/8 финала Лиги чемпионов

В Ньоне состоялась жеребьевка Лиги чемпионов УЕФА. Чемпион Украины «Шахтер» в плей-офф турнира сыграет с итальянской «Ромой».
Все пары 1/8 финала выглядят так:
«Ювентус» - «Тоттенхэм»
«Базель» - «Манчестер Сити»
«Порту» - «Ливерпуль»
«Севилья» - «Манчестер Юнайтед»
«Реал» - ПСЖ
«Шахтер» - «Рома»
«Челси» - «Барселона»
«Бавария» - «Бешикташ»
Первые матчи стадии 1/8 финала состоятся 13-14 и 20-21 февраля, а ответные — 6-7 и 13-14 марта. Позднее станут известны точные даты для каждого из матчей.
Финал Лиги чемпионов-2017/18 состоится 26 мая в Киеве на НСК Олимпийский.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
18.02. Удінезе-Рома
20.02. Шахтар-Рома
25.02. Рома-Мілан..........А те що Сабо розказує що у Італії також є перерва, то я йому скажу, що її немає.
У Ромы есть шанс достойно вылететь в компании Юве, Челси и ПСЖ))))) римские девченки уже обречены!
а не рано ли начали праздновать победу?
«Ювентус» - «Тоттенхэм».
«Челси» - «Барселона».
Реал - ПСЖ
Порту - Ливерпуль тоже +\- ровненько, но думаю все же в 1\4 будет Ливерпуль
Баварии откровенно повезло. Думаю тут без шансов, даже если учесть что Бавария сейчас не в лучшей форме.
Мансити - фанам можно смело ждать жеребьевки 1\4
Шахтер? где то 70-30 в пользу Ромы я бы дал. Но наверное это лучший вариант из возможных(не считая турков)
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.