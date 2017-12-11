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Шахтер сыграет с Ромой в 1/8 финала Лиги чемпионов

«Челси» досталась «Барселона», а «Реал» сразится с ПСЖ

  • 11.12.2017 13:22
  • 12682 просмотров
  • 37 комментария
Метки
УЕФА
© УЕФА

В Ньоне состоялась жеребьевка Лиги чемпионов УЕФА. Чемпион Украины «Шахтер» в плей-офф турнира сыграет с итальянской «Ромой».

Все пары 1/8 финала выглядят так:

«Ювентус» - «Тоттенхэм»

«Базель» - «Манчестер Сити»

«Порту» - «Ливерпуль»

«Севилья» - «Манчестер Юнайтед»

«Реал» - ПСЖ

«Шахтер» - «Рома»

«Челси» - «Барселона»

«Бавария» - «Бешикташ»

Первые матчи стадии 1/8 финала состоятся 13-14 и 20-21 февраля, а ответные — 6-7 и 13-14 марта. Позднее станут известны точные даты для каждого из матчей.

Финал Лиги чемпионов-2017/18 состоится 26 мая в Киеве на НСК Олимпийский. 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    mastervor
      mastervor, 11.12.2017 13:34
    +4
    Ну а на Рому у Харків треба їхати однозначно!!!!!!!
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    Алекс Морган
    online
      Алекс Морган, 11.12.2017 13:36
    -4
    У Ромы есть шанс достойно вылететь в компании Юве, Челси и ПСЖ))))) римские девченки уже обречены!
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    vadosshv0907
      vadosshv0907, 11.12.2017 13:36
    +23
    Это тот случай,когда обе команды довольны жеребьевкой.
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    Tinki
      Tinki, 11.12.2017 13:37
    +5
    Алекс Морган, 11.12.2017 13:36
    У Ромы есть шанс достойно вылететь в компании Юве, Челси и ПСЖ))))) римские девченки уже обречены!
    а не рано ли начали праздновать победу?
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    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 11.12.2017 13:38
    0
    Добре що не утворилась пара Бешикташ - Базель А якщо брати жереб в цілому, досить не погані матчі нас чекають.
    18.02. Удінезе-Рома
    20.02. Шахтар-Рома
    25.02. Рома-Мілан..........А те що Сабо розказує що у Італії також є перерва, то я йому скажу, що її немає.
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    vitaha33
    online
      vitaha33, 11.12.2017 13:40
    +3
    Шахті повезло що матч не 13 а 20, пізніше треба виходити на пік
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    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 11.12.2017 13:45
    +1
    Навіть так, я думав що з Ромою буде перша офіційна гра, але ні, 1-ша гра проти Чорноморця 17 лютого, а до матчу відповідь, відіграють уже 4 офіц.гри.
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    Lishser
    online
      Lishser, 11.12.2017 13:47
    +2
    Шахтар вже проходив РОму в 1/8 фіналу. Чекаємо на збереження позитивної тенденції!
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    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 11.12.2017 13:48
    -4
    Tinki, 11.12.2017 13:37
    Алекс Морган, 11.12.2017 13:36
    У Ромы есть шанс достойно вылететь в компании Юве, Челси и ПСЖ))))) римские девченки уже обречены!

    а не рано ли начали праздновать победу?
    Навчила Сельта, навчить і Рома.
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    lg
    online
      lg, 11.12.2017 13:48
    -1
    Уже даже не вспомню когда последний раз на этапе 1\8 было столько интересных и непредсказуемых пар

    «Ювентус» - «Тоттенхэм».
    «Челси» - «Барселона».
    Реал - ПСЖ

    Порту - Ливерпуль тоже +\- ровненько, но думаю все же в 1\4 будет Ливерпуль
    Баварии откровенно повезло. Думаю тут без шансов, даже если учесть что Бавария сейчас не в лучшей форме.
    Мансити - фанам можно смело ждать жеребьевки 1\4

    Шахтер? где то 70-30 в пользу Ромы я бы дал. Но наверное это лучший вариант из возможных(не считая турков)
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    Игорь Петров
    online
    Игорь Петров, 11.12.2017 13:51
    +1
    Вполне удобоваримый соперник, с которым можно играть на равных.
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    VITASS
    online
      VITASS, 11.12.2017 13:57
    +2
    дааа Рома это вам не Зоря. нужно проходить
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    Михайло Юнчик
      Михайло Юнчик, 11.12.2017 13:59
    -3
    Тут не стільки треба готуватися до Роми , як до нормального суддівства . Вчорашня гра показала , що проблеми є .
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    Алекс Морган
    online
      Алекс Морган, 11.12.2017 14:00
    -2
    После римского матча с Динамо в 2004-м ненавижу этих римских тварей! Не видать им очков в матче с Шахтой!
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    alessandro13
    online
    alessandro13, 11.12.2017 14:03
    +2
    grenev, 11.12.2017 13:26
    Рома єдина Італійська команда з якою у наших команд ДК і ШД позитивна статистика!
    У ваших, дiйсно, так, a у нашої позитивна статистика з Наполi!
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    dima.gerrard
    dima.gerrard, 11.12.2017 14:08
    +1
    Если Бутко не будет играть, то пройдут Рому
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    heroyam
    online
      heroyam, 11.12.2017 14:11
    0
    главное чтобы бойко не судил этот матч
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