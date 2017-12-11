Виктор ВАЦКО: «Вида хотел получать в Динамо три миллиона»

Домагой Вида попрощался с киевскими болельщиками после матча с «Партизаном». Скорее всего, хорват продолжит карьеру в «Бешикташе».
«Уже все писали, что Вида хотел зарплату в 3 миллиона в год. Это невозможно в нынешних реалиях украинского чемпионата. За такие деньги можно держать команду премьер-лиги.
Если я ничего не путаю, были разговоры, что «Торино» хочет подписать Виду. Есть такое правило – футболист стоит столько, сколько за него дают. «Фенербахче» предлагал за Ракицкого 3-4 миллиона, «Шахтер» захотел 40 миллионов, – сказал Вацко.
Источник — Футбол 1/Футбол 2
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.