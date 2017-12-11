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Виктор ВАЦКО: «Вида хотел получать в Динамо три миллиона»

Известный комментатор – об уходе Домагоя Виды

  • 11.12.2017 12:45
  • 3229 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Динамо. Домагой Вида
© ФК Динамо. Домагой Вида

Домагой Вида попрощался с киевскими болельщиками после матча с «Партизаном». Скорее всего, хорват продолжит карьеру в «Бешикташе».

«Уже все писали, что Вида хотел зарплату в 3 миллиона в год. Это невозможно в нынешних реалиях украинского чемпионата. За такие деньги можно держать команду премьер-лиги.

Если я ничего не путаю, были разговоры, что «Торино» хочет подписать Виду. Есть такое правило – футболист стоит столько, сколько за него дают. «Фенербахче» предлагал за Ракицкого 3-4 миллиона, «Шахтер» захотел 40 миллионов, – сказал Вацко. 

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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Комментарии
    serge1234
    online
      serge1234, 11.12.2017 13:06
    +2
    Тут даже главное не это. А что он хотел по 3 лимона 5 лет. Суркис, вроде, соглашался на 3 по 3.
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    moznaz
      moznaz, 11.12.2017 13:40
    +5
    це 8200 євро в день!!! за такі гроші краще утримуй ДЮСШ, інвестуй у молодь і будеш продавати пачками таких Дамагоїв((((
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