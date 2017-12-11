Виктор ВАЦКО: «Вида хотел получать в Динамо три миллиона»

Домагой Вида попрощался с киевскими болельщиками после матча с «Партизаном». Скорее всего, хорват продолжит карьеру в «Бешикташе».

«Уже все писали, что Вида хотел зарплату в 3 миллиона в год. Это невозможно в нынешних реалиях украинского чемпионата. За такие деньги можно держать команду премьер-лиги.

Если я ничего не путаю, были разговоры, что «Торино» хочет подписать Виду. Есть такое правило – футболист стоит столько, сколько за него дают. «Фенербахче» предлагал за Ракицкого 3-4 миллиона, «Шахтер» захотел 40 миллионов, – сказал Вацко.