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Верес підготовку до весняної частини чемпіонату проведе у Туреччині

Поки що гравці команди віправилися у відпустку

  • 11.12.2017 12:01
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ФК Верес
© ФК Верес
Одразу після матчу з «Карпатами» рівненські футболісти вирушили у відпустку, що триватиме до 15 січня. Зібравшись у Винниках, команда упродовж двох днів проведе медогляд і 17 січня вилетить до Туреччини, де пробуде до 13 лютого. Майже одразу після повернення в Україну червоно-чорні вирушать до Полтави на перший офіційний матч 2018-го року проти «Ворскли» (базова дата – 17 лютого).
 
Для рівненського «Вереса» за всю його історію це буде перший збір у Туреччині. Хоча у середині 90-х, граючи у вищій лізі, рівняни їздили на іноземні збори до Швеції та Іспанії.

Источник — ФК Верес

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