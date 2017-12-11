Верес підготовку до весняної частини чемпіонату проведе у Туреччині

Одразу після матчу з «Карпатами» рівненські футболісти вирушили у відпустку, що триватиме до 15 січня. Зібравшись у Винниках, команда упродовж двох днів проведе медогляд і 17 січня вилетить до Туреччини, де пробуде до 13 лютого. Майже одразу після повернення в Україну червоно-чорні вирушать до Полтави на перший офіційний матч 2018-го року проти «Ворскли» (базова дата – 17 лютого).

Для рівненського «Вереса» за всю його історію це буде перший збір у Туреччині. Хоча у середині 90-х, граючи у вищій лізі, рівняни їздили на іноземні збори до Швеції та Іспанії.