Динамо отправило в Лозанну документы по матчу в Мариуполе

Член исполкома ФФУ Артем Франков сообщил, что киевское «Динамо» отправило документы по несостоявшемуся поединку с «Мариуполем» в Спортивный арбитражный суд.
«Документы в Лозанну по «мариупольскому делу» ушли, процесс идет своим чередом.
Удастся провести по ускоренной процедуре – хорошо и правильно; повторюсь, это диктуется интересами чемпионата страны и расстановки в нем команд», – написал Франков.
Источник — Журнал «Футбол»
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1. Злобный страшный Киев
2. Дальний Львов
3. Ближний Харьков
4. Южная Одесса
5. Аналогично южное Запорожье
6. Северные Сумы
Рисуй Мемчиков мэрам городов, делай скидку может пустят.
Пока не поздно Ссанин а то придется играть на Первенство Города))))).
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Почему об этом сообщает член и главред, а не представитель динамы?
Франков лоббист?
Франков лоббист?
Почему об этом сообщает член и главред, а не представитель динамы?
Франков лоббист?
Франков лоббист?
Зачем нормальное украинское слово "сраколіз" переиначивать на англицкий лад?!
П,С, наверное символично что отставание как раз три очка
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