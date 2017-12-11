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Динамо отправило в Лозанну документы по матчу в Мариуполе

Спортивный арбитражный суд рассмотрит дело о несостоявшемся поединке УПЛ

  • 11.12.2017 11:49
  • 1089 просмотров
  • 8 комментария
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Динамо отправило в Лозанну документы по матчу в Мариуполе

Член исполкома ФФУ Артем Франков сообщил, что киевское «Динамо» отправило документы по несостоявшемуся поединку с «Мариуполем» в Спортивный арбитражный суд.

«Документы в Лозанну по «мариупольскому делу» ушли, процесс идет своим чередом.

Удастся провести по ускоренной процедуре – хорошо и правильно; повторюсь, это диктуется интересами чемпионата страны и расстановки в нем команд», – написал Франков.

Источник — Журнал «Футбол»

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Комментарии
    kykan
      kykan, 11.12.2017 11:53
    +2
    Вишенка в торте
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    Юрий Алпатов
    online
      Юрий Алпатов, 11.12.2017 12:02
    +6
    Многоуважаемый Мемочеловек Ссанин для вас открыта карта Украины стадионов
    1. Злобный страшный Киев
    2. Дальний Львов
    3. Ближний Харьков
    4. Южная Одесса
    5. Аналогично южное Запорожье
    6. Северные Сумы
    Рисуй Мемчиков мэрам городов, делай скидку может пустят.
    Пока не поздно Ссанин а то придется играть на Первенство Города))))).
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    valenok12
    online
      valenok12, 11.12.2017 12:02
    -1
    Член исполкома ФФУ Артем Франков сообщил, что киевское «Динамо» отправило документы по несостоявшемуся поединку с «Мариуполем» в Спортивный арбитражный суд.

    ////////////////////////////////////////////////
    Почему об этом сообщает член и главред, а не представитель динамы?
    Франков лоббист?
    Ссылка
    Veteran80
    online
      Veteran80, 11.12.2017 12:11
    -1
    valenok12, 11.12.2017 12:02

    Франков лоббист?
    Зачем нормальное украинское слово "сраколіз" переиначивать на англицкий лад?!
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    Vladimir Shamray
    online
      Vladimir Shamray, 11.12.2017 12:12
    +3
    В таком случае федерация футбола должна подать на развод с футболом.
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    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 11.12.2017 12:22
    +1
    valenok12, 11.12.2017 12:02
    Член исполкома ФФУ Артем Франков сообщил, что киевское «Динамо» отправило документы по несостоявшемуся поединку с «Мариуполем» в Спортивный арбитражный суд.////////////////////////////////////////////////
    Почему об этом сообщает член и главред, а не представитель динамы?
    Франков лоббист?
    Всі твої коменти постійно підтверджують твій нік.
    Ссылка
    Nashwill
    online
      Nashwill, 11.12.2017 12:36
    +1
    Veteran80, 11.12.2017 12:11
    valenok12, 11.12.2017 12:02
    Франков лоббист?

    Зачем нормальное украинское слово "сраколіз" переиначивать на англицкий лад?!
    шлактарські фанатики якраз і є "сраколізами" ахметовськими і палкінськими
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    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 11.12.2017 12:46
    +1
    Отлично, ждем расследования и решения от НЕЗАВИСИМОГО суда.
    П,С, наверное символично что отставание как раз три очка
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