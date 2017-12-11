Мирослав СТУПАР: «Удаление Фреда стало детонатором в игре»

Экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар поделился мнением о судействе Сергея Бойко в матче 18 тура УПЛ «Заря» – «Шахтер» (2:1).



«То, что произошло в двух заключительных поединках 19-го тура УПЛ – это еще одно подтверждение бессилия и неуклюжести Лучано Лучи как менеджера. Куратор потерпел провал в процессе выбора арбитров на центральные матчи тура. Об этом мы скажем в отдельной беседе, а сейчас попробуем понять, в каких эпизодах ошибся Бойко



Удаление Петряка обусловили два предупреждения. Первую желтую карточку Иван заработал на 18-й минуте первого тайма, ударив Кабаева по голеностопу. Умышленно или неумышленно? Неважно, потому что такой фол заслуживал предупреждения в любом случае.



Бойко контролировал не только этот эпизод, но и первый тайм в целом. И это, возможно, сыграло злую шутку. Футболисты вели себя спокойно, и Бойко не собрался на вторую половину встречи, хотя должен был понимать, что будет тяжелее, чем до перерыва.



Во втором тайме Петряк на скорости обыграл Сухоцкого, вошел в штрафную площадь и упал. Желтая карточка за симуляцию – неоднозначное решение арбитра. Явной симуляции не было, потому что Сухоцкий двумя руками дернул за правую руку Петряка. Артем резко убрал руки, но это не скрыло контакта. Конечно, Иван Петряк склонен к тому, чтобы подрисовывать падения, без чего не обошлось и здесь. Но это не была явная симуляция. И Бойко, если бы он назначил одиннадцатиметровый, можно было бы оправдать.



Но это еще ничего. Сергей допустил ошибку, которая повысила напряжение матча к заоблачному уровню. Эта ошибка – это удаление Фреда. Если в случае с первой желтой бразильцу на 53-й минуте вопросов не возникает (предупреждение за апелляции, чрезмерно бурные эмоции, удар по мячу после свитка), то в эпизоде ​​на 85-й минуте Бойко явно не разобрался.



Фред потерял мяч, затем вступил в отбор и не хотел нарушить правила против Чечера. Это были неосмотрительные действия, желтая карточка за которые выпадает из контекста игры. Это фол, но не тот, который бы тянул на второе предупреждение.



Это решение стало детонатором в игре. Несправедливое удаление, которое стало уже вторым для «Шахтера», повысило показатели напряжения до заоблачного уровня. С искорки разгорелось пламя. Бутко, словно любитель, сыграл в своей штрафной зоне руками, а у Ракицкого назначение безапелляционного одиннадцатиметрового вызвало возмущение. Ярослав еще и толкнул Бойко, за что, собственно, был удален с поля.



Бойко после игры с молчанием мужественно выдерживал атаки дончан. Но там, судя по резкости, могло дойти даже до рукоприкладства. Только охранники помогли успокоить эти страсти. Мы говорили о поведении «Динамо» после матча в Александрии. А что здесь? Здесь то же самое: передовая команда, представитель Лиги чемпионов – и такое поведение. Каким бы ни было судейство, терять голову не стоит никогда», – сказал Мирослав Иванович.