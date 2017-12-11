Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Мирослав СТУПАР: «Удаление Фреда стало детонатором в игре»

Бывший арбитр ФИФА оценил работу Сергея Бойко в матче «Заря» – «Шахтер»

  • 11.12.2017 11:35
  • 1595 просмотров
  • 9 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк
© ФК Шахтер Донецк

Экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар поделился мнением о судействе Сергея Бойко в матче 18 тура УПЛ «Заря» – «Шахтер» (2:1).

«То, что произошло в двух заключительных поединках 19-го тура УПЛ – это еще одно подтверждение бессилия и неуклюжести Лучано Лучи как менеджера. Куратор потерпел провал в процессе выбора арбитров на центральные матчи тура. Об этом мы скажем в отдельной беседе, а сейчас попробуем понять, в каких эпизодах ошибся Бойко

Удаление Петряка обусловили два предупреждения. Первую желтую карточку Иван заработал на 18-й минуте первого тайма, ударив Кабаева по голеностопу. Умышленно или неумышленно? Неважно, потому что такой фол заслуживал предупреждения в любом случае.

Бойко контролировал не только этот эпизод, но и первый тайм в целом. И это, возможно, сыграло злую шутку. Футболисты вели себя спокойно, и Бойко не собрался на вторую половину встречи, хотя должен был понимать, что будет тяжелее, чем до перерыва.

Во втором тайме Петряк на скорости обыграл Сухоцкого, вошел в штрафную площадь и упал. Желтая карточка за симуляцию – неоднозначное решение арбитра. Явной симуляции не было, потому что Сухоцкий двумя руками дернул за правую руку Петряка. Артем резко убрал руки, но это не скрыло контакта. Конечно, Иван Петряк склонен к тому, чтобы подрисовывать падения, без чего не обошлось и здесь. Но это не была явная симуляция. И Бойко, если бы он назначил одиннадцатиметровый, можно было бы оправдать.

Но это еще ничего. Сергей допустил ошибку, которая повысила напряжение матча к заоблачному уровню. Эта ошибка – это удаление Фреда. Если в случае с первой желтой бразильцу на 53-й минуте вопросов не возникает (предупреждение за апелляции, чрезмерно бурные эмоции, удар по мячу после свитка), то в эпизоде ​​на 85-й минуте Бойко явно не разобрался.

Фред потерял мяч, затем вступил в отбор и не хотел нарушить правила против Чечера. Это были неосмотрительные действия, желтая карточка за которые выпадает из контекста игры. Это фол, но не тот, который бы тянул на второе предупреждение.

Это решение стало детонатором в игре. Несправедливое удаление, которое стало уже вторым для «Шахтера», повысило показатели напряжения до заоблачного уровня. С искорки разгорелось пламя. Бутко, словно любитель, сыграл в своей штрафной зоне руками, а у Ракицкого назначение безапелляционного одиннадцатиметрового вызвало возмущение. Ярослав еще и толкнул Бойко, за что, собственно, был удален с поля.

Бойко после игры с молчанием мужественно выдерживал атаки дончан. Но там, судя по резкости, могло дойти даже до рукоприкладства. Только охранники помогли успокоить эти страсти. Мы говорили о поведении «Динамо» после матча в Александрии. А что здесь? Здесь то же самое: передовая команда, представитель Лиги чемпионов – и такое поведение. Каким бы ни было судейство, терять голову не стоит никогда», – сказал Мирослав Иванович.

Источник — ua-football

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    kykan
      kykan, 11.12.2017 11:47
    +9
    Не давать жёлтые, чтобы не злить игроков Шахтера.
    Интересная практика.
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 11.12.2017 11:50
    +7
    Тобто удар Фреда по ахілу не заслуговує жовтої картки? Я скоріше ще по Петряку можу погодитись, хоча нирок був вже після того, як Сухоцький його відпустив, а Фред це чиста жовта, без питань
    Ссылка
    Rustam OldBoy
      Rustam OldBoy, 11.12.2017 11:57
    +6
    Фред наступив на стопу Чечера. Це високий ризик травми, в результаті якої гравець взагалі з футболом може закінчити.
    У чому ж тут помилка арбітра, що він розізлив гравців Шахтаря?
    Ссылка
    Игорь Петров
    online
    Игорь Петров, 11.12.2017 12:03
    -7
    Полный беспредел. В обычной жизни уже вернулись в 90-е, теперь возвращаемся в футбольной. "Великим" строить боеспособную команду за приличные средства тяжко ( жаба давит), проще решать вопросы с футбольной фемидой, но они понять не могут , что это путь в никуда. Это доказали игры с шкендербеу и иже с ними. Верной дорогой идёте товарищи. А Шахтер как был сильнейшей командой в Украине и одной из лучших в Европе, так и будет, т. к. он развивается по совсем другим принципам. Пока вы этого не поймёте, вам мало что светит, уж поверьте.
    Ссылка
    Ossa8860
    online
      Ossa8860, 11.12.2017 12:04
    +8
    Впервые за последние полтора десятка лет судья посмел наказать "Шахтёр" за хамство. А те от удивления забили себе два гола.
    Ссылка
    Юрий Логвинский
      Юрий Логвинский, 11.12.2017 12:22
    0
    Я, в отличии от Ступара, думаю, что вторая желтая была дана Фреду за его зверское выражение с которым о чуть не бросился на судью после фиксации нарушения, а не за само нарушение. Я думаю, что это отмечено в протоколе судьи.
    Ссылка
    diamond6668
    online
      diamond6668, 11.12.2017 12:34
    +1
    Фред потерял мяч, затем вступил в отбор и не хотел нарушить правила против Чечера. Это были неосмотрительные действия, желтая карточка за которые выпадает из контекста игры. Это фол, но не тот, который бы тянул на второе предупреждение.
    ---------------------------------------------------------------------------
    -------------------------------------------------------------
    Хотел не хотел,но он нарушил.Второе предупреждение?А есть разница между тем когда дают желтую за первое и за второе?
    Как по мне у Шахтера просто сдали нервы после удаления Петряка,который рисовал пенальти а вместо этого был удален.
    Ссылка
    diamond6668
    online
      diamond6668, 11.12.2017 12:38
    +1
    Бойко был прав в этих эпизодах,Плюс ещё должны впаять дисквалы тренерскому штабу за нападки на арбитра.
    Ссылка
    darvey77
    online
      darvey77, 11.12.2017 12:44
    +1
    пока будут выдавать или не выдавать карточки исходя из формулировки - по духу игры (кстате а где это в правилах прописано) то у нас и будут такие проблемы.
    нарушил правила Фред - нарушил, срывал атаку - срывал (кстате про это что-то многие умалчивают), так какие проблемы и наступил он на Чечера отнюдь не случайно там была прямая нога которая вьехала как в колено Чечеро так по инерции наступила ему на голеностоп. а дальше пошли эмоции безнаказанности ибо за такие фолы небожителей из ДК и ШК особенно редко давали жёлтые.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.