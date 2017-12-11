Реал купит вратаря Атлетика Кепу Аррисабалагу

Вратарь «Атлетика» Кепа Аррисабалага близок к переходу в мадридский «Реал».
«Королевский клуб» готов заплатить за 23-летнего баска, в активе которого уже есть 1 матч за сборную Испании (а также звание чемпиона Европы U-19), 25 млн евро. Столичный клуб в январе намерен предложить голкиперу 6-летний контракт с зарплатой в 2,5 млн евро в год (минус налоги).
Kepa Arrizabalaga is joining Real Madrid in january.— Pepo (@AlAjmiLFC) December 11, 2017
- 6 year contract, €2.5m in wages a year.
- €20m (release clause) + €5m.
(Marca)
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Сообщается, что «Реал» отправит предложение «Атлетику» сразу по окончании Клубного чемпионата мира, в котором мадридская команда участвует на правах действующего победителия Лиги чемпионов УЕФА. Однако некоторые источники утвержадют, что Аррисабалага может дебютировать за «сливочных» уже в одном из матчей 1/8 Кубка Испании против «Нумансии» (состоятся 3 и 10 января).
Источник — Sport.ua
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