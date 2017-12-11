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Реал купит вратаря Атлетика Кепу Аррисабалагу

Футболист может перебраться в Мадрид уже в январе

  • 11.12.2017 11:43
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AS English - Diario AS. Кепа Аррисабалага
© AS English - Diario AS. Кепа Аррисабалага
Вратарь «Атлетика» Кепа Аррисабалага близок к переходу в мадридский «Реал».
 
«Королевский клуб» готов заплатить за 23-летнего баска, в активе которого уже есть 1 матч за сборную Испании (а также звание чемпиона Европы U-19), 25 млн евро. Столичный клуб в январе намерен предложить голкиперу 6-летний контракт с зарплатой в 2,5 млн евро в год (минус налоги).

Сообщается, что «Реал» отправит предложение «Атлетику» сразу по окончании Клубного чемпионата мира, в котором мадридская команда участвует на правах действующего победителия Лиги чемпионов УЕФА. Однако некоторые источники утвержадют, что Аррисабалага может дебютировать за «сливочных» уже в одном из матчей 1/8 Кубка Испании против «Нумансии» (состоятся 3 и 10 января).

Источник — Sport.ua

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