Шахтер ушел в отпуск

Футболисты и тренеры «Шахтера» отправились в отпуск. На зимний перерыв команда ушла лидером чемпионата Украины и участником 1/8 финала Лиги чемпионов. Соперник дончан на этой стадии станет известен сегодня, 11 декабря.
Соберется «Шахтер» через месяц – 12 января. О планах, месте проведения сборов и других подробностях подготовки ко второй части сезона пока не сообщается.
Источник — ФК Шахтер
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