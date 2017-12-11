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Шахтер ушел в отпуск

Футболисты и тренеры соберутся через месяц – 12 января

  • 11.12.2017 11:13
  • 662 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк
© ФК Шахтер Донецк

Футболисты и тренеры «Шахтера» отправились в отпуск. На зимний перерыв команда ушла лидером чемпионата Украины и участником 1/8 финала Лиги чемпионов. Соперник дончан на этой стадии станет известен сегодня, 11 декабря

Соберется «Шахтер» через месяц – 12 января. О планах, месте проведения сборов и других подробностях подготовки ко второй части сезона пока не сообщается.

Источник — ФК Шахтер

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Комментарии
    scooterok
      scooterok, 11.12.2017 11:17
    0
    Очень ценная новость
    Срач объявляю открытым!
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