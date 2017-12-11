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Моуриньо повздорил с игроками Ман Сити и получил бутылкой по голове

Наставнику «Манчестер Юнайтед» не понравилось, что «горожане» бурно праздновали победу в дерби

  • 11.12.2017 11:08
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  • 1 комментария
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Getty Images. Жозе Моуриньо
© Getty Images. Жозе Моуриньо

После матча 16-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити» (1:2) в подтрибунном помещении «Олд Траффорд» произошла потасовка, в результате которой пострадало несколько человек, в том числе и Жозе Моуриньо.

Сообщается, что португальский наставник «красных дьяволов» остался недоволен бурным празднованием победы со стороны «горожан» и отправился в раздевалку к соперникам с просьбой вести себя тише. Гостевая команда отказалась слушать Моуриньо, после чего главный тренер «Ман Юнайтед» вступил в ожесточенную перепалку с вратарем «Ман Сити» Эдерсоном, который является его соотечественником.

На помощь своему тренеру подоспели игроки МЮ, в результате чего произошла стычка. Больше всех досталось Моуринью, которого облили молоком и ударили по голове пластиковой бутылкой с водой. Помощнику Пепа Микелю Артете разбили бровь. Активное участие в стычке принимал, в частности, форвард МЮ Ромелу Лукаку.

Конфликт удалось уладить только после вмешательства службы безопасности «Олд Траффорд».

Источник — The Telegraph

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Комментарии
    uasportiv
    online
      uasportiv, 11.12.2017 11:13
    0
    ... не лезь в чужой монастырь со своим уставом...
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